El peor momento de Cubarsí y Lamine Yamal

Pau Cubarsí, 18 años, y Lamine Yamal, 17 años, vivieron su peor momento con el Barcelona el pasado miércoles en Lisboa contra el Benfica en la ida de los octavos de final de la Champions League. Son muy jóvenes ambos y llevan poco tiempo en la élite, pero sus partidos en Da Luz no fueron nada positivos. El central duró en el campo 22 minutos antes de ser expulsado. El extremo fue sustituido al inicio del segundo tiempo tras hacer un mal partido.

La victoria del Barcelona contra el Benfica, por 0-1, fue totalmente épica. Jugó más de 70 minutos con un jugador menos, recibió 26 remates y logró llevarse la victoria por la mínima. Un 0-1 que le da medio billete sin duda para los cuartos de final de la Liga de Campeones. Hubo muchos jugadores que hicieron un partido titánico. El encuentro de Szczesny en portería con ocho paradas fue de matrícula de honor. Igual podemos valorar el partido que hizo Raphinha con su trabajo defensivo y su golazo. O el de Pedri en el centro del campo.

Pero no todos los jugadores del Barcelona hicieron un gran partido en Lisboa. Hubo dos en concreto que vivieron su peor momento en el club ante el Benfica: Lamine Yamal y Cubarsí. Los dos jóvenes canteranos azulgrana no estuvieron a la altura. Cometieron errores que le pudieron costar muy caro al equipo en Da Luz.

Pau Cubarsí duró solamente 22 minutos sobre el terreno de juego en Da Luz contra el Benfica. Fue expulsado tras una dura entrada a Pavlidis en carrera. Era el último hombre, ya que el delantero griego se iba hacia la portería culé. El defensa español arriesgó intentando llegar a la pelota en el corte, pero se equivocó. No tocó la bola y cometió un grave error dejando a su equipo con diez. Fue fuera del área y por ello fue roja, al no ser penalti.

Un Cubarsí que venía la semana anterior, ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey, de marcar su primer gol con la camiseta del Barcelona. Pero tampoco aquel día, en un importante encuentro, hizo un buen partido en defensa, encajando hasta cuatro goles. En Lisboa cometió un error que le deja señalado en otro duelo trascendental en Europa.

Cubarsí irá a mediados de este mes de marzo con la selección española y tendrá que olvidar estos errores para dar su mejor versión con los de Luis de la Fuente. Es un futbolista muy joven y tiene todavía mucho margen de mejora. Es normal que cometa este tipo de errores.

A Lamine se le apagó la luz en Lisboa

Tampoco estuvo bien Lamine Yamal con el Barcelona en Lisboa ante el Benfica. La estrella culé fue secado por Álvaro Carreras una y otra vez durante el partido. Falló una clara ocasión en el área pequeña en el primer tiempo y no generó nada más de peligro. No pudo. Para colmo, Hansi Flick lo cambió en el minuto 56 por Ferran Torres. Necesitaba compromiso defensivo y el joven canterano culé no estaba dando la talla. Por su banda, el cuadro portugués hacía lo que quería.

Se fue muy molesto Lamine Yamal en uno de sus peores partidos como jugador azulgrana. Lleva tiempo acostumbrando a grandes encuentros, y es imposible brillar siempre al mismo nivel. En Lisboa vivió uno de sus peores momentos como culé. Acumula además seis partidos consecutivos ya sin ver puerta en todas las competiciones. Algo que tendrá que olvidar también a mediados de este mes de marzo para dar su mejor versión con la selección española.