El Barcelona logró conquistar Lisboa con una victoria épica frente al Benfica (0-1) después de jugar más de 70 minutos con un jugador menos por la expulsión de Cubarsí. El equipo blaugrana sobrevivió al asedio luso con un gran Szczesny en portería y Raphinha hizo el único tanto del partido en el 61 con un disparo impresionante desde la frontal.

El equipo culé sobrevivió en Da Luz casi todo el partido con uno menos, defendió a las mil maravillas y logró llevarse un partido que parecía imposible. Raphinha le dio al Barça una victoria clave en Lisboa y los de Hansi Flick tienen ya medio billete para los cuartos de final a falta de disputarse la vuelta la semana que viene en Montjuic.

Los octavos de final de la Champions aparecieron en escena para el Barcelona y Lisboa volvía a ponerse en el camino. Hace algo más de un mes, Benfica y Barça se vieron las caras en un partido loco que terminó con nueve goles. Marzo trajo las eliminatorias y la hora de la verdad. Era otra historia la que quería contar Da Luz. Hansi Flick salió con su once de gala, con Olmo y De Jong en el medio. Los lusos sin Di María, pero con Pavlidis arriba.

Empezó fuerte el Benfica. Muy fuerte. A los 18 segundos de partido tuvo una ocasión muy clara. Un remate en el interior del área, la desvió Szczesny y la pelota se fue rozando el poste. Segundos después volvió a rozar el gol el cuadro lisboeta con otro disparo alto desde el área culé.

El partido estaba loco en los primeros minutos. Era un ida y vuelta constante. Buscó Dani Olmo la réplica en el minuto dos con un remate que se marchó fuera por muy poco. Aunque la mejor ocasión del Barcelona llegó diez minutos después. Una triple ocasión en una que no fue gol de milagro. Trubin se puso la capa de superhéroe y realizó una triple parada a bocajarro impresionante. Dos a Lewandowski y una a Lamine. Todas consecutivas. Perdonó en ese momento el cuadro blaugrana.

Cubarsí deja al Barça con 10

El partido cambió de rumbo en el minuto 21 de partido. Pau Cubarsí cometió un grave error y dejó al Barcelona con uno menos con todo el partido por delante. Y peor aún: no estará para la vuelta. Pavlidis le ganó la partida al central culé y se fue directo al área. Cubarsí intentó arriesgar y rebañarle la pelota, pero no la tocó. Derribó al delantero griego, el colegiado pitó la falta y la roja era clara. Muy clara. El joven defensa culé se iba a la calle y el Barça se quedaba con uno menos.

Pero el Benfica no estaba siendo tan valiente como en enero. No quería arriesgar tanto. Y su planteamiento de esperar replegado a la contra no cambiaba mucho tras la expulsión. La falta la lanzó Kokcu y Szczesny la sacó con una gran parada. El portero polaco estaba siendo de lo mejor de su equipo.

Hansi Flick quitó del campo a Dani Olmo en el minuto 27 para sacar a Araujo. Reforzó y ordenó su defensa. Quedaba mucha eliminatoria por delante. Poco o nada hizo el Barça en ataque, más allá de un par de tímidos ataques.

Antes del descanso, Szczesny volvió a salvar al Barcelona con otra parada descomunal tras un cabezazo a bocajarro. El mejor partido del polaco bajo los palos de la portería azulgrana. Iñigo Martínez vio la tarjeta en el descuento tras protestar al colegiado una posible roja a Barreiro, que le hizo una entrada muy fea.

Aprieta el Benfica y Flick quita a Lamine

No empezó nada bien el segundo tiempo para el Barcelona. En los primeros instantes avisaba el Benfica y en el minuto 50 perdonó Pavlidis con un remate alto desde el interior del área. Los lusos tenían claro que tenían que apretar para llevarse el partido. Un minuto después, Szczesny volvió a parar otro peligroso disparo.

Hansi Flick sorprendió a todos en el minuto 56 con su segundo cambio. Metió en el campo a Ferran Torres y quitó a Lamine Yamal. La joven perla se fue al banquillo disgustado, pero el equipo necesitaba más trabajo. Y el extremo culé no estaba bien. El Barcelona estaba más perdido en el segundo tiempo.

Raphinha obra el milagro

El Barça no estaba nada bien en la segunda parte, pero en el minuto 61, Antonio Silva cometió un error en su propio campo que le dio mucha vida al Barcelona. El central del equipo luso perdió la bola, Raphinha la robó y se fue directo hacia la portería rival. El brasileño le pegó desde la frontal, rodeado de defensas rivales, y la metió. Un golazo que significó el 0-1 para el equipo culé. Un milagro real para un Barça que gana con 10. Era el primer remate de toda la segunda parte de los de Flick.

Realizó Szczesny su sexta parada en el partido en el minuto 67. Su partido estaba siendo increíble. El Benfica lo estaba intentando de todas las maneras posibles, pero no era capaz. El Barça estaba defendiendo bastante bien y estaba sacando un resultado épico. Flick realizó sus dos últimos cambios en el minuto 79 dando entrada a Casadó y a Gerard Martín por De Jong y Lewandowski.

Tuvo el empate el Benfica en el minuto 83 con una gran acción de Belotti dentro del área. Cayó derribado y el árbitro pitó penalti. Pero la jugada quedó anulada por fuera de juego. Palo duro para un Benfica negado de cara a gol. Volvió a perdonar el cuadro luso con un remate en el 89 a portería vacía que se marchó fuera. El Barça se llevó una victoria épica y pone un pie ya en cuartos de final.