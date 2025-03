Deco valora la renovación de Lamine Yamal antes del Benfica-Barcelona: «Yo en su lugar…»

Deco, director deportivo del Barça, valoró la renovación de Lamine Yamal en la previa del duelo de ida de octavos de final de la Champions League entre el Benfica y el Barcelona en el estadio Da Luz. El ex jugador azulgrana fue preguntado por ello, pero no quiso mojarse sobre un jugador que no está lejos de cumplir la mayoría de edad.

«En el fútbol no se sabe nunca lo que puede pasar. Nosotros vamos a intentar jugar lo que a nosotros nos gusta. Presionar, jugar e intentar marcar goles. Pero aquí sufrimos demasiado y no queremos encajar tantos goles en contra. Tenemos que mejorar bastante», comenzó señalando Deco antes del partido del Barcelona en Lisboa.

«Nosotros en el día a día sabemos lo que han sufrido tantos equipos en este estadio en la Champions. El Atlético de Madrid ha perdido aquí. El Benfica es un equipo muy duro en casa. Los sorteos son los sorteos. Tenemos que hacer lo mejor», valoró el director deportivo azulgrana sobre la dureza del partido ante el Benfica.

Deco también valoró la renovación de su joven perla: «Yo en el lugar de Lamine no tendría un mejor lugar para estar que en el Barça. Es un chaval que ha crecido en el club y disfruta. Está feliz y contento. Lo que importa es que él siga así y nosotros también. Su renovación y sus temas personales de contrato se hablarán en su momento. Fue una cena con Jorge Mendes, pero no vamos a hablar de la renovación de un jugador en una mesa con 20 personas».

«Ansu Fati es parte de la plantilla. Ha tenido muchas lesiones y mucha mala suertes en momentos importantes donde estaba creciendo. Y no ha tenido suerte con ello. No podemos hablar de futuro con él. Las valoraciones se harán al final. Y es nuestro jugador. Cuando tenga oportunidades lo hará bien», añadió sobre Ansu.

«Las renovaciones tienen sus timing. Cada uno en su momento. Cada jugador tiene una situación diferente. Raphinha seguirá su curso normal. Lo que importa es que rindan para nosotros, porque queremos ganar cosas importantes. Si sigue así, es un jugador que queremos tener con nosotros», culminó Deco sobre la renovación de otros jugadores dentro de la plantilla culé.