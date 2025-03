Ni deporte ni gastronomía: el negocio millonario con el que Rafa Nadal olvida el tenis

Rafa Nadal disfruta de una vida idílica después de que el pasado mes de noviembre pusiera fin a una carrera de vino y rosas defendiendo la camiseta de España en la Copa Davis. El tenista balear está al frente de su academia y, mientras tanto, disfruta de la vida entre partidas de pádel, eventos, viajes a Arabia Saudí, donde ejerce como embajador de tenis, y algunas aventuras en el mundo empresarial. La última tiene que ver con un negocio millonario en República Dominicana, país que ha visitado recientemente para poner cara a un lujoso hotel.

Todo lo que toca Nadal lo convierte en oro y su última aventura en el mundo de los negocios tiene que ver con la apertura de un lujoso hotel en Punta Cana. De la mano de Meliá Hotels International, el mejor tenista de la historia de España viajó al Caribe para inaugurar el ZEL Punta Cana, que se define como «el primer hotel lifestyle all-inclusive del Caribe». Este lujoso hotel es el nuevo negocio millonario de Nadal que está situado en la paradisíaca playa de Cortecito, en la costa de Bávaro en República Dominicana.

En la inauguración, el pasado 7 de marzo, Rafa Nadal estuvo acompañado de Gabriel Escarrer Jaume, presidente y consejo delegado de Meliá Hotels International, que comparte la marca ZEL con Rafa Nadal. En el estreno de ZEL Punta Cana, que es el tercer establecimiento de la marca después de abrir ZEL Mallorca y ZEL Costa Brava, el legendario tenista afirmó que «es un verdadero refugio mediterráneo, donde la calidez, los sabores y la elegancia sin esfuerzo del Mediterráneo se fusionan con el espíritu vibrante de la República Dominicana».

«Aquí los huéspedes pueden experimentar lo mejor de ambos mundos: la energía refinada de la hospitalidad mediterránea mientras abrazan la rica cultura y tradiciones de Punta Cana. Me siento orgulloso de ser parte del equipo que trae la marca ZEL a las Américas, compartiendo nuestra visión única de hospitalidad con este destino excepcional», afirmó el ex tenista en un evento al que también asistió el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y otros nombres ilustres como los deportistas Saúl Craviotto y el ex tenista estadounidense Andy Roddick.

Así es el nuevo negocio millonario de Rafa Nadal

El nuevo ZEL Punta Cana que Rafa Nadal ha abierto en Punta Cana de la mano de Meliá Hotels International está considerado «el primer hotel lifestyle all-inclusive del Caribe». «En Zel Punta Cana, tu bienestar es nuestra prioridad. Bajo el sol del Caribe y a pocos pasos de las cristalinas aguas de Playa Bávaro, este resort todo incluido se inspira en la energía del estilo de vida mediterráneo, en colaboración con la leyenda del tenis español Rafa Nadal. Con una arquitectura diseñada en torno a espacios abiertos, el complejo ofrece suites con acceso directo a la piscina, piscinas, un club de playa, una tienda e incluye hasta siete restaurantes que fusionan lo mejor de la cocina mediterránea y caribeña en tu experiencia», recoge en su página web.

Este establecimiento ofrece un total de 190 suites que se pueden conseguir a través de su página web desde el módico precio de 312 euros la noche. Las personas que accedan a este lujoso todo incluido también podrán disfrutar de la experiencia wellness con sesiones en el spa AUA y las piscinas con las que cuenta. Los clientes del hotel también podrán realizar actividades como «functional training», «ice bath», «cycling tour» y «hobbie cat». Este complejo también hará honor a las dos grandes pasiones de Rafa Nadal: el tenis y el gol. El complejo cuenta con nada más y nada menos que cinco pistas de tenis y acceso al campo de golf del Cocotal Country Club.