Steve Nash, la NBA, el Real Mallorca y Rafa Nadal

Steve Nash fue uno de los bases más productivos de su generación y a pesar de su «baja» estatura para la NBA, 1,91 metros, no le impidió ser nombrado MVP de la liga en dos ocasiones, una hazaña tanto más impresionante cuanto que fueron consecutivas. El jugador del Salón de la Fama inspiró a muchos que no encajaban en el estereotipo de jugador moderno, y uno de los que ahora causan sensación es la estrella eslovena Luka Doncic.

Su traspaso de los Mavericks a los Lakers sorprendió al propio Nash en enero. Así lo explica: «Creo que todo el mundo se sorprendió. Está claro que han hecho un trabajo increíble, sobre todo en la época actual, en la que hay que guardar silencio». «Definitivamente cambia el panorama de la NBA y de la Conferencia Oeste. Y, ya sabes, incluso los próximos 10 años, que uno de los mejores jugadores del juego se vaya a los Lakers», añade.

E insiste en esa idea de futuro: «Tienes a un jugador joven entrando en su mejor momento y que, con suerte, se quedará allí un mínimo de cinco o 10 años». «Esa es la parte más difícil de la ecuación, porque independientemente de cómo vaya, la suerte está involucrada en todas estas cosas, pero conseguir una estrella de su calidad a su edad es notable para los Lakers», expone.

Desde que fichó por los Lakers, Doncic ha tenido un gran impacto, ganando sus últimos cinco partidos. Sus números individuales están ligeramente por debajo de sus estadísticas de su etapa en Dallas esta temporada.

Esa será la adaptación al nuevo equipo, pero Nash cree que, a pesar del repunte de forma de los Lakers, este traspaso no les convierte automáticamente en favoritos para ganarlo todo en los playoffs. «Creo que tienen posibilidades. Han abierto la puerta a ser aspirantes, pero tienen mucho que resolver», reflexiona.

«Están empezando a jugar juntos. Hay dos jugadores que son bastante parecidos. LeBron (James) y Luka son dos aleros que crean juego. Deben intentar que todas esas piezas encajen y que su defensa sea sólida», apunta Steve, quien también ve cierta debilidad «en la posición de pívot». «… (Estoy) muy interesado en verlo, pero creo que es muy pronto. Hacen falta por lo menos unas semanas para ver tal vez un poco de luz, un poco de comprensión, un poco de conectividad… pero hay una posibilidad», insiste.

«Creo que se subestima lo difícil que es, en un corto período de tiempo, encontrar esa conexión y la forma de jugar», comenta.

El Tottenham…y el Mallorca

Desde que dejó la cancha, Nash también ha estado ocupado en otros deportes. Aficionado de toda la vida al Tottenham Hotspur, también se ha convertido en accionista del Real Club Deportivo Mallorca, de LaLiga.

Seguir a los Spurs le ha proporcionado momentos inolvidables en su carrera, pero ¿cómo se comparan emocionalmente? «Definitivamente lloré por televisión en Estados Unidos cuando los Spurs ganaron al Ajax en la semifinal de la Liga de Campeones, lo cual fue vergonzoso. Creo que en aquel momento, no sé si se acuerdan del partido, Lucas Moura marcó un hat-trick para remontar y ganar en Amsterdam. Y, ya sabes, la naturaleza dramática de la misma, honestamente, me encanta; me encanta mi club, pero nunca realmente pensé que vería a los Spurs en una final de la Liga de Campeones», apunta.

«Creo que también fue nostálgico para mi padre, mi hermano, mi abuelo y mis primos, por lo que significa y por cómo nos ha conectado a todos durante 50 años. Fue muy emotivo en ese sentido, pero nunca pensé o nunca fui consciente de cómo te sentirías porque hay algo que te ha unido a todos durante toda tu vida. Así que, sí, me emocioné bastante», señala.

En cuanto a la inversión en el Mallorca, Nash explica por qué se decidió a ello. «El grupo propietario de los Phoenix Suns estaba buscando comprar un equipo en Europa. Yo, ya sabes, me retiré. Creo que habían mirado alrededor del Reino Unido, pero se dieron cuenta de que incluso los equipos de Championship son realmente caros, con mucho riesgo, vas a pagar muchas pérdidas cada año hasta que llegues a la Premier League. Así que tienes que hacer un desembolso de capital mucho mayor que el precio del club. Cambiaron entonces su enfoque a España, miraron algunos equipos y terminó siendo el Mallorca. Lo que es un viaje impresionante, es un hermoso club con más de 100 años de historia, con una cultura única en las Islas Baleares, hermoso lugar. Para nosotros, conocer la cultura, la historia, la tradición, el club, la zona, ha sido un lugar muy especial y un viaje muy afortunado. Y luego, ya sabes, el éxito ha sido grande. Pero el sentimiento y el vínculo con la zona y la historia del club han sido extraordinarios.

Y, por supuesto, de gran deportista a gran deportista, hay por ahí un tal Rafael Nadal, mallorquín, quien también se preocupa del club de su tierra. «No estoy en contacto (con él), pero me he encontrado con él algunas veces. Ya sabes, su tío Miguel Ángel jugó en el Mallorca, en el Barcelona y con España también. He visto a Rafael en algún partido, en la final de la Copa del Rey, y también he visto a su padre y a su tío Toni en diferentes partidos. Son seguidores y son mallorquines de verdad. Siempre apoyan al club y es un lugar en el que hay futbolistas excelentes que proceden de la isla. Rafa, Carlos Moyà, otros atletas y otros deportes. Así que para ser un lugar tan pequeño, tiene un patrimonio deportivo increíble y nadie más grande que Rafa».

En cuanto a la implicación de la leyenda NBA en el club bermellón, ha ido a menos desde que se convirtió en entrenador. «Cuando empezamos, yo estaba en la junta directiva y luego, cuando fui entrenador, tuve que dejar la junta, demasiado ocupado, pero siempre estoy en contacto con el presidente y él nos mantiene conectados. En este momento, soy un aficionado, veo los partidos el fin de semana y sigo al equipo. Y eso es genial».

Además de al Mallorca y a los Spurs, Nash también tiene acciones en los Vancouver Whitecaps, de la MLS. «Es parecido a lo del Mallorca, estoy en contacto con el club, pero me encanta verlo y ser un aficionado, y voy de vez en cuando para esto o aquello, pero sólo soy un aficionado y es genial. Luego, como inversor, aprendes mucho sobre el negocio. Así que esa perspectiva ha sido muy educativa y divertida para mí también.

Como divertido para él es ver a Messi y su influencia en promocionar la Major League Soccer. «Este chico es increíble. Para mí, el mejor jugador de la historia. Sigue marcando un millón de goles y marcando momentos estelares, y ha atraído una atención increíble hacia la MLS. Es un orgullo para la liga tener al mejor jugador de todos los tiempos en tu liga y que siga marcando goles, justo después de un Mundial».