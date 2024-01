Neymar no sale de una para meterse en otra. El brasileño sigue alejado de los terrenos de juego, pero fuera de ellos vuelve a ser noticia. Hace varias semanas dio mucho que hablar tras la muerte de un youtuber en su famoso crucero de fiesta, y ahora es portada en todos los medios de comunicación de Brasil tras salir a la luz que habría dejado embarazada a una amante, concretamente a una influencer conocida en el país carioca por participar en un famoso reality de MTV.

Tal y como informó el portal LeoDías a principios de enero, el ex jugador del Barcelona va a ser padre por tercera vez. Familiares confirmaron al citado medio que Neymar ya tiene conocimiento de que la modelo Amanda Kimberlly está embarazada, y el delantero de la selección brasileña se someterá a una prueba de ADN para comprobar la paternidad cuando nazca el bebé, aunque asguran que la relación entre ambos es buena. No hubo discusiones ni peleas, simplemente ella le comunicó la noticia cuando la supo y él lo aceptó.

De hecho, la modelo había cerrado sus redes sociales cuando salió a la luz la noticia de su embarazo, pero ha vuelto a abrir su perfil de Instagram, donde tiene más de 300.000 seguidores. Amanda Kimberlly, a la que muchos llaman Kim, se dio a conocer en Brasil tras participar en el realty de MTV llamado ‘Are you the one?’. En ese momento Neymar se fijó en ella y acabaron teniendo una aventura. El caso es que el futbolista tuvo su segunda hija con Bruna Biancardi hace meses, y el hecho de que haya dejado embarazada a la influencer demuestra que fue infiel de nuevo a su pareja, que ya se enteró de otras infidelidades a través de las redes sociales. Ahora, Kimberlly estaría ya embarazada de cuatro meses y el sexo del bebé también se conoce según el citado portal, que asegura que es una niña.

Una influencer solidaria

La modelo y futura madre del tercer hijo de Neymar vive en São Paulo. A pesar de acumular más de 300.000 seguidores en redes sociales, mantiene un perfil bajo, con sólo 12 publicaciones y pocas fotos suyas. Kim comparte en los destacados de la red el proyecto Gaia, que desde 2020 dona ropa, alimentos, juguetes y artículos de higiene y limpieza a personas en situación vulnerable, además de «facilitar y estimular la educación, la cultura y el desarrollo social».

A principios de enero, la influencer Jamile Lima, identificada en ese momento como la presunta madre del tercer hijo de Neymar, apareció en sus redes sociales para desmentir el caso . El rumor, publicado por el portal Metrópoles, surgió a partir de un comentario publicado por una integrante del equipo de la modelo, que insinuaba que estaba embarazada del jugador. Los rumores después de que la influencer escribiera sobre una foto de Mavie, hija de la relación de Neymar con Bruna Biancardi, publicada en el perfil ‘Segue a Cami’. «¡Bebé precioso! ¡Vas a tener un hermanito de papá Ney! Solo habrá un año de diferencia…», habría escrito de broma.