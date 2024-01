Neymar se queda sin ficha en el Al Hilal

Neymar Jr se queda sin ficha con el Al-Hilal. El futbolista brasileño, que sufrió hace ya varias semanas una grave lesión de ligamentos cruzados y se recupera de ella en Brasil, ha sido dado de baja por el club saudí para hacer hueco a otro extranjero. El delantero iba a estar toda la temporada de baja debido a su larga recuperación y, pese a lo costoso de su fichaje, se ha optado por desprenderse de su ficha para que la ocupe el último en llegar, Renan Lodi.

El desembarco de Neymar en Arabia Saudí no ha podido comenzar de la peor manera. Si ya de por sí antes de su lesión sus números dejaban mucho que desear, en su primer año con el conjunto saudí disputará tan solo cinco partidos, tres de la Saudi Pro League con tres asistencias y dos de la AFC Champions League con un gol. Así cierra Neymar Jr su primer curso en el Al-Hilal tras haber pagado por él 90 millones de euros al Paris Saint Germain y percibiendo, supuestamente, la friolera de 300 millones de euros por temporada.

Si bien se especuló durante varios días con que el Al-Hilal pretendía romper el contrato con Neymar, el objetivo real no era otro que darle de baja para poder usar su plaza de jugador extracomunitario, inútil dado que estará toda la temporada en el dique seco. El conjunto saudí anunció recientemente el fichaje de Renan Lodi, ex jugador del Atlético de Madrid y que militaba en el Olympique de Marsella, por 23 millones de euros. Pero el lateral no podía ser inscrito por la falta de huecos en el cupo para extranjeros.

Ante esta tesitura, desde el Al-Hilal han optado por la vía más sencilla, negándose a vender a alguno de sus extranjeros y dando de baja a un futbolista que, pese a llegar con la vitola de líder y jugador estrella, no aparecerá este curso entre los jugadores de plantilla. Neymar tendrá que ser inscrito ya de cara a la próxima temporada, cuando se espera que esté recuperado y no vuelva a recaer de esta u otra de sus lesiones.

La lesión de Neymar compromete al Al Hilal

En las últimas semanas Neymar ha sido muy criticado por el famoso crucero que organizó de tres días, de fiesta, con DJ’s, conciertos e incluso un casino en el interior del mismo, por el que los pasajeros pagaban entre 1.000 y 6.000 euros para disfrutar de la experiencia. No se entendía que el brasileño, en plena recuperación de su lesión, pudiera estar de fiesta durante los días previos al fin de año.

También saltó a la palestra a principios de año que la Justicia de Francia inició un caso para investigar el fichaje de Neymar al Paris Saint-Germain en el verano de 2017, tras su incorporación del Barcelona. Nasser Al-Khelaifi ingresó nada más y nada menos que 222 millones de euros, el valor de la cláusula de rescisión que tenía con el conjunto culé. Se investiga concretamente un caso de tráfico de influencias, ya que se especula con que obtuvieron ventajas fiscales de dicha operación por las comunicaciones constantes que hubo entre el que fuera vicepresidente de la Asamblea Nacional, Hugues Renson, del partido del presidente, Emmanuel Macron, y un alto directivo del PSG, su entonces director de comunicación, Jean-Martial Ribes.