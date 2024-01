Neymar se gasta un pastizal en ayudar a su amigo Dani Alves

Dani Alves está cerca de cumplir su primer año en prisión preventiva tras los hechos sucedidos en la Discoteca Sutton y la posterior denuncia por abusos sexuales de una joven de 23 años, hechos de los que tendrá que rendir cuentas este próximo 5 de febrero en el juicio que determinará todo. El ex jugador del Barça, en la prisión Brians 2 de Barcelona desde entonces, ha recibido un ayuda de un ex compañero culé y de la selección, Neymar Jr.

En Brasil apuntan a que Dani Alves habría contactado con Neymar Jr, para que este le proporcionara ayuda económica y legal para su defensa en el juicio que tendrá lugar el próximo 5 de febrero y que, tal y como apuntan desde la Audiencia de Barcelona, se podría extender hasta el día 7, tres días hábiles para determinar que sucedió aquella noche en el baño del reservado de la famosa discoteca barcelonesa.

El padre de Neymar, según narran en el medio brasileño UOL, habría transferido una gran suma de dinero a Dani Alves para que esta sufragara los gastos del proceso judicial que tiene por delante. Según este medio brasileño, el lateral diestro habría usado este dinero para pagar una multa de 150.000 euros denominada como ‘indemnización atenuante del daño causado’.

Esta cuantía y pago podría ser determinarte en caso de que el juicio determine sentencia para Dani Alves, ya que podría reducir la pena en caso de condena. Por otro lado, informan también de que el ex lateral del Barça habría seguido los consejo de Neymar y habría designado como apoderado a su mismo asesor, Gustavo Xisto. Se trata de uno de los representantes legales más longevo dentro de las empresas del padre de Neymar. Cabe destacar también que Dinorah Santana, hasta ahora gestora de su patrimonio y ex mujer del futbolista.

Cabe recordar que Dani Alves se enfrenta a penas de nueve años de prisión tras y como solicita la Fiscalía y hasta 12 años como reclaman desde la acusación particular que actúa como denunciante. Los hechos, según la joven de 23 años, sucedieron en el baño del reservado de la discoteca, donde Dani Alves invitó a la joven a entrar y forzó a mantener relaciones sexuales.

Su acusación contra Dani Alves ha sido corroborada tanto por diversas cámaras de seguridad como por diferentes testigos de aquella noche, huella encontradas en el lugar de los hechos y las lesiones y parte médico que presentó la joven. Por otro lado, cabe mencionar que el futbolista brasileño ha llegado a cambiar hasta tres veces su versión de los hechos. Pasó de negar conocerla, a decir que fue ella la que le forzó a tenerlas y su última versión, que fue consentido.

«Me hizo daño en la rodilla y me quedó una herida… Él intentó que le hiciera una felación. Yo me apartaba todo el rato, hasta que me cogió del cuello y me empezó a dar bofetadas. Recuerdo separarme al máximo e incluso hacerme daño al separarme. Yo ya estaba pensando en todo, no sé cuánto tiempo llevaba allí. Posteriormente recuerdo que en un momento me cogió, como que me levantó contra donde te lavas las manos», decía la denunciante en un parte de su relato de lo sucedido: «Él quiso hacerme sexo oral, yo recuerdo que en ese momento me puse más nerviosa aún. Entonces allí solo recuerdo que empezó a penetrarme muy fuerte, muy, muy fuerte. Allí solo sentía como si me desmayara, no podía resistirme, no podía ni hablar».