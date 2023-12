El juicio de Dani Alves ya tiene fecha: será entre el 5 y 7 de febrero

Dani Alves ya conoce la fecha de su juicio. La Audiencia de Barcelona juzgará los días 5, 6 y 7 de febrero del próximo año al futbolista brasileño, a quien la Fiscalía acusa de violar a una joven en un reservado de una discoteca de la capital catalana el 30 de diciembre de 2022 y para quien pide nueve años de cárcel.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona ha comunicado este miércoles las fechas señaladas para el juicio al futbolista, que permanece en prisión preventiva desde que fue detenido el pasado mes de enero. En el juicio, Dani Alves se enfrentará a la petición de Fiscalía de condenarlo a nueve años de prisión, mientras que la acusación particular que ejerce la denunciante reclama 12 años de cárcel.

El juzgado de instrucción número 15 de Barcelona decidió el pasado 23 de noviembre enviarlo a juicio. En el auto, apuntaba que las manifestaciones de la presunta víctima y las declaraciones testificales e informes periciales señalan que la causa debe considerarse agresión sexual, sin perjuicio del resultado final tras realizarse la fase de plenario.

El futbolista fue denunciado por agresión sexual por una chica de 23 años que le acusó de haberla violado en el lavabo de un reservado de la discoteca. Según la versión de la chica, la invitó a ella y dos amigas a subirse al reservado donde bailaban. Según la acusación, tras hablar con ella, Dani Alves entró en un espacio detrás de una puerta y llamó a la chica, que pensaba que era un lugar para fumar. Una vez dentro, ella se sorprendió de encontrarse en un lavabo diminuto y quiso salir, pero Dani Alves la forzó a tener relaciones sexuales con él, según su testimonio.

La versión de la chica ha sido corroborada por varias cámaras de seguridad, por testigos, por huellas dactilares y por sus lesiones. Además, Dani Alves ha cambiado de versión tres veces. Al principio, negó que conociera a la chica; después, dijo que había sido ella que le había instigado a tener relaciones sexuales con él; y, finalmente, dijo que había sido consentido por ambos. Ninguna versión le ha servido para salir de la cárcel, ni tampoco sus esfuerzos por demostrar su arraigo a Cataluña, que minimizaría el riesgo de fuga.

Versión de la víctima contra Alves

Hace una semanas, salió a la luz la declaración de la víctima, efectuada un 20 de enero, en la que narra cómo vivió todo. «Recuerdo que él se sentó y yo le empecé a decir ‘me tengo que ir, me tengo que ir’. Él recuerdo que me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él. Yo recuerdo decirle ‘no puedo’. Y él me empezó a decir muchísimas cosas. Me insistió en que le tenía que decir que era su putita y a partir de ese momento recuerdo resistirme. Me subió el vestido y me hizo sentarme encima suya», relata la joven en una declaración ante la justicia que ha sacado a la luz el programa Vamos a ver de Telecinco.

Según la víctima en su declaración, Dani Alves comenzó a ponerse más violento ante la negativa de la joven a aceptar sus peticiones: «Me hizo daño en la rodilla y me quedó una herida… Él intentó que le hiciera una felación. Yo me apartaba todo el rato, hasta que me cogió del cuello y me empezó a dar bofetadas. Recuerdo separarme al máximo e incluso hacerme daño al separarme. Yo ya estaba pensando en todo, no sé cuánto tiempo llevaba allí. Posteriormente recuerdo que en un momento me cogió, como que me levantó contra donde te lavas las manos», explica con mucho detalle, añadiendo: «Él quiso hacerme sexo oral, yo recuerdo que en ese momento me puse más nerviosa aún. Entonces allí solo recuerdo que empezó a penetrarme muy fuerte, muy, muy fuerte. Allí solo sentía como si me desmayara, no podía resistirme, no podía ni hablar».

«Recuerdo que él se separó, yo me separé y en el momento que fui como a subirme el vestido, le vi a él solo y vi como una mancha, una mancha blanca. Hice así, me separé y me fui a bajar el vestido. Iba a salir yo primera y al salir estaba él en la puerta y me dijo ‘tú no te vas a ir, me voy a ir yo antes que tú’», desgrana la joven en su declaración, la cual concluye así: «Entonces él salió y allí no si pasó un segundo o medio segundo o quince minutos, que yo recuerdo la sensación de no poder salir. Cuando pude salir, salí y solo vi a mi prima».