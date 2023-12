La víctima pide 12 años de cárcel para Dani Alves por agresión sexual

Nuevo episodio en el caso de Dani Alves. Después de que la joven presuntamente agredida sexualmente por el ex futbolista del Barcelona emitiera una carta en el que comunicaba que los daños eran «irreparables», ahora la acusación particular ejercida por la joven solicita para el deportista una condena de 12 años de prisión.

La letrada Ester García, que ejerce la defensa de la víctima, ha reclamado para el jugador dicha pena de cara al juicio que se celebrará en la Audiencia de Barcelona contra el deportista, según han confirmado a EFE fuentes jurídicas. La solicitud de pena de prisión de la acusación particular es superior a la de Fiscalía, que ya presentó su escrito, en el que solicitaba 9 años de cárcel para Alves.

La víctima, en una carta hecha pública la pasada semana, aclaró que no había alcanzado ningún acuerdo con la defensa, pese a que han mantenido «conversaciones» a instancias del futbolista, y ha recalcado que el daño moral y las secuelas que ha sufrido son «irreparables».

La Fiscalía pide 9 años de cárcel para el futbolista y el pago de 150.000 euros de indemnización a la víctima. La denunciante no ha renunciado a la indemnización que le pueda corresponder y así lo comunicó el pasado mes de agosto a la magistrada instructora en el trámite correspondiente, antes de la presentación de los escritos de acusación, como establece ahora la ley del solo sí es sí, y no en el juicio.

«Daños morales»

No obstante, en su comunicado la acusación particular resalta que «en cualquier delito contra la libertad sexual los daños morales y las secuelas son irreparables». Con Dani Alves ya procesado por agresión sexual, la defensa propuso iniciar conversaciones encaminadas a alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular que redujera la pena para el futbolista a cambio de reconocer los hechos e indemnizar a la denunciante, pero finalmente no se ha alcanzado ningún pacto, señala el comunicado

El internacional brasileño ha pagado, eso sí, los 150.000 euros que le fijó la jueza instructora en el auto de procesamiento para cubrir una eventual indemnización a la víctima, lo que su defensa ha tratado de esgrimir para pactar una rebaja de condena que reduzca el mínimo su estancia en prisión por un delito de agresión sexual.

El comunicado de la acusación particular arremete contra las «informaciones sesgadas» que se han ido publicando en el último mes en relación a esas conversaciones entre las partes, por lo que la abogada se reserva las «acciones legales oportunas» contra quienes difundan afirmaciones falsas «que persigan incrementar la presión y el daño sufrido por la perjudicada».

«Entendemos el deber de información y el interés mediático que despierta este procedimiento judicial, al ser procesado un personaje conocido, ahora bien, dicho extremo no legitima la publicación y/o emisión de informaciones cuyo único resultado es incrementar el evidente sufrimiento» de la víctima, agrega la nota, refiriéndose por ejemplo a la información que dio Carlos Quílez en el programa Y ahora Sonsoles, asegurando que se trabajaba en un pacto para evitar el juicio contra Dani Alves.