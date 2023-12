Comienza el crucero de Neymar: tres días de fiesta por Brasil, DJ’s, conciertos, casinos…

Bien es sabido que Neymar Jr es y ha sido uno de los mejores futbolistas de la última década, pero que podría haber sido aún mucho mejor e incluso llevarse algún Balón de Oro si no hubiera tenido tanta vinculación con el mundo de la noche. Ahora, mientras se recupera de la rotura de ligamentos de su rodilla, Neymar ha puesto en marcha un crucero de tres días con miles de personas donde primará la fiesta, el alcohol, los DJ’s y el desenfreno. El jugador del Al-Hilal presentó este proyecto hace varios meses y estará presente en este viaje junto a sus amigos y familiares.

Desde este martes 26 hasta el 29 de diciembre se llevará a cabo el crucero bajo la empresa de MSC donde contará con 1.700 viajeros que han pagado entre 1.000 y 6.000 euros por estos tres días de fiesta. El viaje, que ha dado comienzo en Santos, ciudad natal de Neymar, hasta el sur de Río y vuelta, estará marcado por tres días de fiesta: una blanca, otra de disfraces y una última tropical. Pero esto no es lo único que habrá en este lujoso crucero, sino que habrá multitud de actividades y demás conciertos de artistas conocidos del país sudamericano.

No faltará de nada en este crucero de Neymar: fiestas, DJ’s, shows, tres piscinas exteriores y otra cubierta y un tobogán de 120 metros. El jugador irá a bordo del barco, en el viaje que tendrá lugar en diciembre, en vísperas de Nochevieja. Cuando hizo oficial este proyecto allá por el mes de mayo, el PSG no le puso problemas a ello ya que por estas fechas no hay fútbol en Francia, pero con su fichaje por el Al-Hilal, el equipo saudí tampoco le ha puesto ningún impedimento al estar en Brasil llevando a cabo la recuperación de su lesión.

Además, el barco cuenta con todo tipo de equipamientos. Se puede encontrar un parque acuático, en el que hay un tobogán de 120 metros de longitud y gran variedad de servicios que se podrán disfrutar aunque no están incluidos en el precio inicial. Estos serían el cine 4D, casino y sala de recreativos, minibolera, un simulador de Fórmula 1, sauna y bares con distintas temáticas.

Sin miedo a la lesión

A Neymar no le ha importado estar en pleno proceso de recuperación de la rotura de ligamentos y menisco de su rodilla izquierda. El brasileño cayó lesionado el pasado 18 de octubre en el encuentro entre Brasil y Uruguay y se perderá todo lo que resta de temporada. De hecho, el ex del Paris Saint- Germain se ha encargado de ir actualizando a través de sus redes sociales cómo avanza su recuperación.

Desde que se diera a conocer en el Santos, pero especialmente tras su fichaje por el Paris Saint Germain, Neymar ha sido más noticia por sus problemas extradeportivos y lesiones que por lo que ha hecho dentro del terreno de juego. En Francia, las lesiones le privaron de hacer historia en el conjunto parisino y se despidió este verano sin poder levantar la ansiada Champions League.