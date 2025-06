Negreira entra a lo grande en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de más de un millón de euros

José María Enríquez Negreira vuelve a estar de actualidad. El que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) hasta 2018, cobrando durante al menos los últimos 17 años que estuvo en el cargo un total de 8,4 millones de euros por parte del Barcelona, aparece ahora en la lista de morosos de la Agencia Tributaria. El ex árbitro entra este año en esa lista que se hace pública, en la que figuran las personas que tienen una deuda superior a 600.000 euros con la administración.

Negreira ha sido una de las personas que figura en la lista de deudores de Hacienda, puesto que se le reclama una cantidad de 1.096.488,52 euros. El que fuera número dos del arbitraje en nuestro país durante la etapa de Sánchez Arminio ha entrado a lo grande en la lista de morosos. Una cantidad que podría estar motivada por los impuestos reclamados al descubrirse los pagos que le realizó el Barça durante los 17 años en los que estuvo al servicio del club, mientras que seguía en su cargo de vicepresidente.

El ex árbitro, que además está acusado de un presunto delito continuado de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo y otro continuado de falsedad en documento mercantil. Cabe destacar que, de estas acusaciones, Enríquez Negreira no se ha podido defender, puesto que no ha llegado a declarar al alegar importante un deterioro cognitivo.

La noticia se ha conocido en un momento en el que ha habido novedades en la instrucción del caso, puesto que Anticorrupción ha solicitado a la juez Gil la citación como testigos de Joan Laporta, Luis Enrique y Ernesto Valverde. Además, este jueves se conocía que la RFEF renovaba la cúpula arbitral, poniendo fin a la época de los herederos del propio Negreira, cesando a Medina Cantalejo y a Clos Gómez, el que fuera su delfín en el CTA.

Negreira debe más de un millón

Además de José María Enríquez Negreira, aparecen otras personalidades del mundo del deporte en la lista de morosos. Estrecha relación con él guarda Joan Gaspart, que también le pagó por esos presuntos informes de los que no hay constancia. El que fuera presidente del Barcelona era ya uno de los que aparecían en esta lista, aunque ha conseguido reducir ligeramente la deuda, que ahora es de 994.839,69 euros.

Figuran también el ex futbolista de Barça y Atlético de Madrid, Arda Turan, que debe al fisco 1.265.705,82 euros. Además, hay cuatro clubes españoles y otros dos extranjeros que también tienen deudas con Hacienda debido a dos ventas de jugadores que tiene que tributar en nuestro país. Aparecen el Intercity de Alicante (1,6 millones de euros), Atlético Alcantarilla (1,8 millones de euros), Reus Esportiu (1,3 millones de euros), Real Jaén (1,25 millones), Atlético Huracán (1,7 millones) y Cerro Porteño (1,4 millones).