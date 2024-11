Con el rostro serio e imponente semblante, Rafa Nadal analiza su derrota ante Van de Zandschulp en la Copa Davis. Ha caído con honor, fiel a su manera de afrontar sus partidos. El desenlace fue el lógico. El tenista número 80 del mundo de 29 años ganando imponiéndose al 154 de 38 primaveras. Lo racional siempre tiene razones que lo sentimental ignora.

«Ha sido un día emocionante. Tal vez haya sido mi último partido en individuales como tenista profesional. Todo ha sido muy emocionante. Cuando escuché el himno, cuando me animaban… He intentado dar lo máximo, pero no ha sido suficiente», comienza analizando el tenista balear, que acusó los casi cuatro meses de inactividad.

Ferrer tomó la decisión de jugar el primer punto individual con el manacorí y Alcaraz el segundo. «David me ha puesto porque creía que era lo mejor para el equipo. Tomó esa decisión. Después del entrenamiento de ayer, aunque yo si fuera él no me volvería a poner».

Fue un partido cargado de emociones. «Sabía que podía ser mi último tenista como profesional. Todo ha sido emocionante y difícil de gestionar. Son muchas emociones. He intentado hacerlo de la mejor manera posible. No puedo dejar de agradecer a todos los que me han apoyado. El público ha estado increíble, cómo siempre lo ha estado a lo largo de toda la carrera. El rival ha sido mejor que yo. No ha sido suficiente. Se tomó la decisión de que jugara yo, sabíamos que era arriesgado, pero David nos vio entrenar y consideró que era lo adecuado. No voy a decir lo siento, esto es deporte, lo he intentado».

«No me pongáis a mí la presión de ser el capitán, no soy el capitán. Dije que si no me veía preparado para el partid me descartaría, pero no ha sido el caso. Creo que he entrenado suficientemente bien para ganar el partido, pero en el partido no he podido rendir como me hubiera gustado. Después del partido, ojalá pasemos, aunque la situación está al límite. Si fuera Ferrer pondría a otro jugador que no sea yo para el siguiente partido».

«Estaba la incógnita de cómo iba a responder en competición. En los entrenamientos había funcionado bien. Lo que digo no es porque no tengo ganas de vivir esta competición, pero creo, que visto mi nivel en competición, si yo fuera capitán no apostaría por mí. No que no tenga ganas, son cosas distintas. Pero yo soy un jugador, si viene Ferrer y me dice de salir a jugar, saldré a jugar con la máxima ilusión».

«No ha sido el partido con más carga emocional que he jugado en mi carrera, pero hay un cúmulo de circunstancias que hace que todo vaya rápido y no controles el partido. No tengo los automatismos de competición. La pista es más rápida que la del circuito. Ha habido muchos partidos más estresantes mentalmente que este. Son emociones que he intentado gestionar. He sido lo suficientemente autocrítico y exigente conmigo mismo para mejorar, incluso cuando ganaba. Hoy no seré duro. No me ha dado para más».