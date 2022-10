La Rafa Nadal Academy cambia de imagen para modernizarse, pero sin perder la esencia del producto creado hace seis años y que en estos momentos es referencia a nivel mundial. El centro de alto rendimiento tenístico, situado en Manacor, se ha consolidado en el plano mediático merced a los éxitos deportivos de sus jugadores, liderados, por supuesto, por Rafael Nadal, pero tiene en la formación tenística y en valores de los más jóvenes a su verdadero punto fuerte.

Han pasado seis años desde que Rafa Nadal y Roger Federer inauguraran la academia en Manacor y aprovechando el aniversario, la Rafa Nadal Academy by Movistar presentó una evolución de su imagen corporativa con un vídeo que define a la perfección los valores que quieren transmitir a los jóvenes que se forman en su Campus. Con el lema “PrACTice like a Champion, ACT like a Champion”, se resume el significado de este proyecto ilusionante que aún no ha llegado a su pico más alto, pero que ya es una referencia a la que acuden promesas de todo el mundo.

La evolución de la Rafa Nadal Academy se presenta de la mano de su nuevo logo, emblema de una academia en la que habitúa a ejercitarse Rafael Nadal y que tiene como tenistas destacados a Casper Ruud, flamante finalista del US Open y Roland Garros o al también español Jaume Munar. la consultora Interbrand ha sido la encargada de efectuar el rebranding, explicado por su executive director, Borja Borrero. «La nueva imagen de la Rafa Nadal Academy se fundamenta en la identidad del propio Rafa Nadal en su vertiente más competitiva. Se trata de un nuevo ADN de marca desafiante, vibrante, icónico y heterodoxo», cuenta el directivo de la marca, que ha intentado resaltar el característico mordisco de Rafa con el que posa junto a los trofeos conquistados desde hace ya muchos años.

La Rafa Nadal Academy by Movistar cuenta en la actualidad con hasta 45 pistas de tenis, a las que hay que sumar otras 17 de padel, tres piscinas y un centro médico notable con espacios destinados a la preparación física, fisioterapia, psicología, nutrición y medicina deportiva. Esto último es posible gracias a la sinergia con Quirón Salud y favorece de cara a ofrecer un servicio integral a los jugadores que habitan en la academia durante el año.

El mejor equipo

El equipo técnico de la Rafa Nadal Academy by Movistar está liderado por un Toni Nadal que es una de las caras visibles del tenis en España, después de más de una década guiando la carrera del campeón de 22 títulos de Grand Slam en calidad de entrenador principal. Además, en cuanto a formación fuera de la pista ,en lo académico, se cuenta con un colegio internacional, el Rafa Nadal School, situado dentro de las propias instalaciones y que supone un plus para las familias que confían en el proyecto.

El cambio del logo de la Rafa Nadal Academy da una nueva identidad a la academia del mejor deportista español de todos los tiempos, pero sin perder la antigua, donde se construyeron los pilares del proyecto. “Podemos cambiar nuestro logo, pero nuestros valores son para siempre”, afirman en un lugar de referencia para el aprendizaje en lo tenístico y en cuanto a valores dentro del mundo del deporte.