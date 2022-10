Rafael Nadal reaparece por primera vez desde que fuera padre de su primer hijo, el pasado sábado 8 de octubre. El tenista español sigue con sus entrenamientos con la mirada puesta en su retorno a la competición, que a falta de confirmación se dará en el Masters 1000 de Paris-Bercy, que comienza el 31 de octubre en la capital francesa. Con esta idea, Rafa se ejercitó en una sesión de entrenamiento con el joven valor Wong Chak Lam Coleman y, al término, se fotografió con él dejando su primera imagen desde que fuera padre.

Coleman y Nadal se entrenaron a alta intensidad, como demuestran los documentos que compartió el joven en sus redes sociales. Al final, Wong Chak Lam se fotografió con un Rafael al que se le ve visiblemente cansado en la instantánea, pero que a buen seguro agradeció las palabras de su ‘sparring’. «Muy agradecido y honrado de haber entrado con mi ídolo, el hombre que hizo que empezara a interesarme el tenis», escribió Coleman junto a la fotografía compartida.

Lo que seguramente no sabía Coleman es que la suya sería la primera imagen pública de Rafa después de ser padre. Ni el balear ni Mery Perelló, su mujer, han comparecido ni en público ni en las redes sociales tras el nacimiento de su hijo, por lo que, por el momento, la foto post-entrenamiento es la única señal de Nadal hasta la fecha. El bebé de Nadal y Perelló nació después de 37 semanas de gestación y tras el ingreso por precaución de la madre, que coincidió con la estancia de Rafael en Nueva York, donde jugaba el US Open. Finalmente todo parece haber ido bien para la familia, que disfruta del pequeño mientras el mejor deportista español de todos los tiempos se prepara para su regreso al circuito.

Coleman Wong 🤝 @RafaelNadal

It's not everyday you get to have a training session with your idol 😍👏 pic.twitter.com/aNi8UG1JAC

— ITF (@ITFTennis) October 12, 2022