Nadal y Alcaraz jugarán juntos en París y lideran a España en los Juegos Olímpicos

Era un secreto a voces y ya está confirmado de manera oficial. Rafael Nadal y Carlos Alcaraz liderarán el equipo de España de tenis en los Juegos Olímpicos de París 2024. Los dos principales jugadores de la Armada se encuentran en la lista de convocados que anunció este miércoles 12 de junio la Real Federación Española de Tenis y formarán la nómina de miembros del conjunto masculino junto con Alejandro Davidovich, Pablo Carreño y Marcel Granollers. Por su parte, destaca la ausencia de Paula Badosa en el equipo femenino.

El capitán español de Copa Davis y responsable del equipo masculino en la RFET, David Ferrer, confirmó además que Nadal y Alcaraz formarán una de las parejas de dobles masculinos en los Juegos de París 2024, mientras que la otra aún tiene que oficializarse. Anabel Medina, capitana femenina, también dio los nombres de las mujeres que competirán por España, en un acto que presidió Miguel Díaz Román, presidente federativo.

Por tanto, el Nadal-Alcaraz queda confirmado y resta por sellar el dúo restante masculino y el de dobles mixto, que se formarán en la competición de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, sí queda clara que la pareja femenina estará formada por Sara Sorribes y Cristina Bucsa, flamantes campeonas en el Mutua Madrid Open, que son las dos jugadoras que representarán a España en el tenis en París 2024. En el bando masculino la segunda pareja tendrá como responsables a Marcel Granollers, nº2 del mundo, y bien Carreño, el más probable, o bien Davidovich.

Con respecto a los individuales, España competirá con cuatro tenistas en los Juegos Olímpicos en el cuadro masculino, que serán Carlos Alcaraz, como cabeza de serie y Alejandro Davidovich, Rafa Nadal y Pablo Carreño, estos dos últimos clasificados a través del ranking protegido de la ATP, después de sendas lesiones de gravedad. En la competición femenina, Sara Sorribes y Cristina Bucsa doblarán su presencia, con la opción de que una de ellas, además, busque la medalla en el dobles mixto junto a Marcel Granollers.

Carlos Alcaraz será uno de los grandes favoritos a conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, que se disputan sobre superficie de tierra batida y en las instalaciones de Roland Garros, donde recientemente, el murciano se coronaba como campeón, ganando a sus 21 años un nuevo título, el tercero, de Grand Slam. Además, el estado de forma de Rafa Nadal podría llevarle a soñar con una medalla, algo para lo que también partirá en el dobles, haciendo pareja con Alcaraz.

Badosa, gran ausencia para los Juegos

Dentro de la lista de convocados de España para la competición de tenis en los Juegos Olímpicos, sorprendió la ausencia de Paula Badosa, quien tenía que acudir al ranking protegido WTA para obtener su plaza y ha decidido no hacerlo, ya que sólo le quedaban dos torneos para utilizar este amparo y París 2024 no reparte puntos. Esta decisión deja al combinado nacional sin su principal baza en el cuadro femenino, si bien Badosa, por sus resultados en los últimos meses, aún no parece encontrarse en el mejor nivel como para luchar por una medalla, algo probablemente también clave en su decisión.