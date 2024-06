Carlos Alcaraz ya es leyenda: los números que le aseguran un hueco en la historia

Conquistar Roland Garros con apenas 21 años es un hito que eleva a Carlos Alcaraz a un punto en el que ya puede ser considerado como leyenda del tenis a nivel histórico. Su idilio con los récords de precocidad alcanza un nuevo estatus en París, donde Carlitos consiguió derrotar a Alexander Zverev y confirmarse como campeón en tres torneos de Grand Slam –US Open, Wimbledon y Roland Garros– en superficies y años diferentes.

No hay duda de que el talento de Alcaraz le llevará a uno de los puestos más altos en la historia del tenis en el futuro, pero sus triunfos en edad sub-21 le permiten ser considerado como tal en este tramo inicial de su carrera deportiva. No sólo son los éxitos, si no también la forma de lograrlos, dando espectáculo, resistiendo más que nadie y consiguiendo alcanzar la corona en tres Grand Slams totalmente opuestos por condiciones siendo aún un niño.

Carlos Alcaraz venció en el US Open 2022 y se convirtió, aquel día, en el número uno del mundo más joven de la historia, en lo que respecta al ranking ATP. Un año después, en 2023, se perdería el Open de Australia por lesión y en Roland Garros cedió por los malditos calambres cuando era favorito, pero en Wimbledon, contra pronóstico, se sacó de la manga una nueva obra de arte para vencer a Djokovic en una histórica final.

Desde su explosión, se ha esperado el título de Roland Garros y ha llegado en 2024, tras vencer en cinco sets a Jannik Sinner en semifinales y a Alexander Zverev en la final. Con el título en París, Carlos Alcaraz cierra el círculo y asciende a la consideración de leyenda, a la espera de que los próximos meses y años le otorguen más méritos para que no haya duda de que es uno de los más grandes.

El genio casi infalible

Hasta la fecha, Carlos Alcaraz tiene 14 títulos profesionales en sus vitrinas. De ellos, tres son de Grand Slam y otros cinco, de Masters 1000. Más de la mitad atienden, por tanto, a las dos categorías más altas dentro del circuito ATP, habiendo exhibido en ambas una determinación de matrícula. La final del Masters 1000 de Cincinnati es la única en estas lides que ha visto perder a Alcaraz, quien además de coronarse en US Open, Wimbledon y Roland Garros, lo ha hecho con un 100% en el porcentaje de acierto, haciendo buena la máxima de que «las finales no se juegan, se ganan».

Si nos centramos en los Grand Slams, se pueden extraer otros datos que hacen de Carlos Alcaraz un gran campeón histórico, más allá de su edad. No sólo ha ganado en las tres ocasiones en las que ha pisado una final y lo ha hecho en las tres superficies, si no que además, en los partidos más disputados, en los que ha habido que llegar al quinto set, su bagaje es de 11-1, incluyendo aquí la final ante Zverev y la semifinal ante Sinner, pero también la finalísima de Wimbledon ante Djokovic. Cuando llega el momento de la verdad, ni el cansancio ni la presión pueden frenar a Alcaraz.

Carlos Alcaraz deja atrás al Big3

La gesta de Carlos Alcaraz está, en términos de precocidad, a la altura de cualquier jugador en la historia del tenis masculino. No en vano, Boris Becker, el mismo que ganó Wimbledon 1985 con 17 años, aseguraba que, con 21 años, Alcaraz es mejor tenista que cualquiera de los del legendario Big3.

Si nos centramos en la comparativa, no hay historia ni con Djokovic ni con Federer, que habían ganado menos y títulos menos importantes que Alcaraz, y sólo se mantendría en la lucha con Rafa Nadal, quien llegó a los 21 con tres grandes, todos en Roland Garros, y más títulos, pero sin la polivalencia de Carlitos, quien ya, por sí mismo, ha ganado más Grand Slam que todos los de la generación de los años 90 juntos –Thiem US Open 2020 y Medvedev US Open 2022–.

Todos los títulos ATP que ha ganado Alcaraz