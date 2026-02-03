El Albacete ha pegado una mutación alucinante desde que eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey a mediados del mes pasado. El equipo manchego se cargó a los de Arbeloa, avanzaron a los cuartos de final de la Copa del Rey y desde ese momento lo han ganado todo en Segunda División.

Recibe el Albacete este martes (21:00 horas, Carlos Belmonte) al Barcelona en racha para afrontar unos cuartos de final de la Copa del Rey históricos para el club manchegos. Ganaron al Madrid y ahora quieren que la hazaña sea todavía más legendaria eliminando al otro grande de España. Saben que será complicado, pero no imposible.

Y lo hace en plena racha con una mutación de 180 grados. Antes de eliminar al Real Madrid estaban a un punto del descenso y acumulaban cuatro jornadas sin ganar en Liga. Tras la hazaña de cargarse a los blancos, el Alba lo ha ganado todo. Tres victorias seguidas contra Cádiz, Valladolid y Zaragoza, y está ahora a cinco puntos del playoff.

La Copa del Rey le ha cambiado la cara a este Albacete que en los últimos 15 días no ha encajado ningún gol. Los dos goles que le hizo el Real Madrid fueron los últimos. Acumula tres porterías a cero seguidas en Segunda y es el equipo del fútbol español que más partidos sin goles ha acumulado esta temporada.

El Albacete sueña con eliminar al Barcelona

«Somos el equipo con más porterías a cero entre Primera y Segunda, que es un poco contradictorio. Seguimos siendo uno de los equipos más goleados y, sin embargo, somos el que más portería cero hemos dejado», señaló Alberto González en su entrevista a OKDIARIO previa a este partido histórico contra el Barcelona.

«Si ya es épico ganar por primera vez en la historia al Real Madrid. Yo también lo creo así. Es un hecho suficientemente grande. Creo que esta temporada se va a recordar como aquella temporada en la que el Albacete eliminó al Real Madrid. El sentimiento de orgullo como ciudad, haber hecho algo grande… Esto va a quedar durante muchísimos años para el recuerdo», añadió el entrenador del Albacete a este periódico.

«Pero es que encima el fútbol y la vida ha puesto en nuestras manos o pies en este caso la oportunidad de hacer algo aún más grande e histórico. Entonces, bueno, vamos a disfrutarlo a tope, pero con la conciencia de que podemos hacer algo que quede grabado para sí. Ya lo que hemos hecho queda grabado. Lo que tenemos por delante puede ser aún mucho más grande», señaló Alberto González antes de recibir al Barça.