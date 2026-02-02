El vestuario del Real Madrid aprende la lección: «Tenemos que sufrir para ganar»

El Real Madrid firmó otro muy mal partido contra el Rayo Vallecano este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. Otro encuentro en el que los madridistas demostraron la fragilidad que tienen como equipo. Un duelo que ganaron gracias a un gol de penalti de Mbappé en el minuto 100, pero que no perdieron por el enésimo milagro de Courtois. Todo esto, ante un conjunto madrileño en caída libre y que se acerca peligrosamente a los puestos de descenso en Primera División. Pero, a pesar de todos los sinsabores, el vestuario madridista fue capaz de encontrar brotes verdes o, por lo menos, motivos para creer.

Dentro de la plantilla madridista sacaron la conclusión de que la manera de ganar contra el Rayo Vallecano ha venido bien. Si bien es cierto que la imagen fue muy mejorable, los hombres de Arbeloa supieron sobreponerse al mal juego para sacar adelante un partido cuyos tres puntos eran capitales. Y es que, si llegan a empatar, la crisis que ya está instaurada de por sí dentro de la plantilla madridista iría en aumento.

La plantilla del Real Madrid rescató la siguiente conclusión tras el encuentro: «Tenemos que sufrir para ganar y, sufriendo, se puede pelear por lograr los triunfos», aseguraban desde el vestuario madridista. Al mismo tiempo, también comprendieron que lo que sucedió contra el Rayo Vallecano es la última lección que pueden aprender, ya que el margen de error se reduce al mínimo.

Un Real Madrid sin red

El Real Madrid comienza el segundo mes del año siendo plenamente conscientes de que deben subir notablemente el nivel para pelear por las dos competiciones en las que siguen con vida: la Liga y la Champions. Hasta este momento, cayeron en la final de la Supercopa de España frente al Barcelona y fueron eliminados con estrépito de la Copa del Rey, al caer en el Carlos Belmonte contra el Albacete, un rival de Segunda División. También se han complicado la vida en la máxima competición continental, ya que dejaron escapar el top-8 en la última jornada y tendrán que jugar un peligroso playoff contra el Benfica.

Todo lo que han hecho mal en este tiempo es de sobra conocido, pero los jugadores también saben que por delante tienen cuatro meses de competición en los que deben dar lo mejor de ellos mismos si quieren ganar algún título. Son conscientes de que no pueden ofrecer una versión idílica, pero sí tienen claro que, unidos, con sacrificio y peleando en cada partido, pueden ser muy competitivos. Esto no garantiza títulos, pero sí les acercará a ellos.