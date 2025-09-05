Muere repentinamente a los 27 años el culturista español Erik Markov

Conmoción y luto en el mundo del culturismo español. El culturista Erik Markov ha muerto a los 27 años, poco después de haber conseguido su tarjeta profesional en la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB), un logro que marcaba el inicio de lo que prometía ser una carrera destacada en la élite de este deporte. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su repentino fallecimiento de la que era una de las figuras emergentes con mayor proyección internacional.

La noticia de su muerte comenzó a difundirse este viernes, causando un profundo impacto entre seguidores, compañeros y referentes del culturismo. El portal especializado Generation Iron confirmó el fallecimiento y subrayó la conmoción que ha generado entre su familia, sus amigos y quienes seguían de cerca su ascendente trayectoria.

En medio del dolor, su pareja, la entrenadora personal Lucía Barahona, compartió un mensaje cargado de emotividad en su cuenta de Instagram. «Convertí mi sueño en realidad. Conseguí mi tarjeta PRO. Pero la mayor victoria de todas… eres tú, mi amor», escribió, junto a una fotografía en la que ambos aparecían juntos. Poco después, añadió que no se sentía con fuerzas para seguir compartiendo publicaciones: «Aún no he asimilado la situación que estamos viviendo tanto su familia como yo. Por respeto a él y a los suyos, no volveré a publicar nada. Lo siento».

Luto por Erik Markov

Erik Markov había comenzado su preparación en la división Classic Physique, una de las categorías más exigentes del culturismo competitivo, donde rápidamente se ganó el reconocimiento por su extraordinario nivel. España fue uno de los escenarios principales del crecimiento de este atleta de origen lituano pero español, pues en nuestro país vivió, entrenó y cosechó logros que lo colocaron en el mapa internacional.

Además de destacar en las competiciones, quienes lo conocieron lo recuerdan por su carácter cercano y su disposición a motivar y ayudar a otros a mejorar. El momento cumbre de su carrera llegó en mayo de 2025, cuando consiguió la tarjeta profesional tras su triunfo en el NPC Worldwide Amateur Olympia Spain, uno de los campeonatos más prestigiosos del circuito amateur. Ese mismo año sumó otro éxito importante al proclamarse campeón en el NPC Worldwide Top Tan Classic Regional, ambos títulos en la división Classic Physique, donde había depositado grandes esperanzas de consolidar su físico en la máxima categoría.

Su repentina muerte se produce en un contexto delicado para el mundo del culturismo, que en los últimos tiempos ha visto cómo varios atletas han fallecido de forma prematura y repentina. La noticia ha reavivado las conversaciones sobre las exigencias extremas de esta disciplina y el impacto que puede tener en la vida de los competidores, aunque, en el caso de Erik Markov, aún no se han revelado las circunstancias de su muerte.