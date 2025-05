Muere a los 30 años el culturista Wanderson da Silva en plena competición

El mundo del culturismo se ha visto sacudido por una nueva tragedia. Wanderson da Silva, un reconocido culturista brasileño de tan solo 30 años, falleció el pasado fin de semana tras sufrir un paro cardíaco mientras participaba en una competición. El trágico suceso ocurrió en el escenario del Pantanal Contest, un prestigioso torneo de fisioculturismo celebrado en el estado de Mato Grosso do Sul, Brasil.

Da Silva, oriundo de la ciudad de Cuiabá, era un deportista conocido en el circuito nacional por su constante presencia en competiciones de alto nivel. Su participación en el Pantanal Contest era una más en su prometedora carrera. Sin embargo, lo que debía ser un día de celebración del deporte y de su pasión por el culturismo, acabó en una tragedia y en luto a nivel nacional e internacional por su muerte.

*Wanderson da Silva Moreira-30-Brazil

*Father-of-two & Brazilian Bodybuilder

*May 10, 2025

*Tragically, Wanderson collapsed and died suddenly suffering a Heart Attack after competing in the annual Pantanal bodybuilding championship in the city of Campo… pic.twitter.com/ohq6SV4Kjd

