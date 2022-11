Los motivos del tremendo enfado de Shakira con Piqué por Clara Chía

Gerard Piqué y Shakira han llegado a un acuerdo de divorcio tras varios meses de negociaciones, de reuniones interminables y posturas enfrentadas. El ya ex futbolista del Barcelona y la cantante colombiana se reunieron el pasado lunes durante 12 horas y finalmente es Piqué quien más cede en sus pretensiones para acabar con este culebrón y poner fin a una traumática separación que se ha alargado demasiado en el tiempo. Un pacto amistoso que de buen rollo tuvo poco, porque se ha filtrado la última bronca entre ambos en ese mismo encuentro.

Al parecer, según informan en Telecinco, entre la ya ex pareja hubo bastante desacuerdo y se produjeron llamadas «de personas que no le hicieron gracia a Shakira», salidas y entradas de Piqué, referencias a Clara Chía… El ex jugador llegó a salir de la reunión para comer con sus padres y a su vuelta discutió con Shakira porque Clara llamó en varias ocasiones a su novio para aconsejarle, y esto no habría sentado nada bien a la colombiana.

Los detalles del acuerdo

El principal problema siempre fue la custodia de sus hijos, Milan y Sasha, porque la artista quería mudarse a Miami con ellos, algo a lo que Piqué se oponía. Sin embargo, este martes de madrugada han llegado a un entendimiento, siendo Piqué el perjudicado en este asunto, pues Shakira podrá llevarse a los pequeños al otro lado del charco en enero de 2023 sin que el futbolista pueda hacer nada por evitarlo.

Ahora ha quedado claro, por escrito y firmado por ambas partes, que los niños van a pasar las Navidades en Barcelona con Piqué y su familia, pero a partir del 1 de enero Shakira podrá volar con ellos a Miami e instalarse allí, aunque también queda firmado que el ex del Barça puede cruzar el charco y ver a sus hijos siempre que quiera. Un Piqué que tras anunciar su retirada ahora se centrará en su vida personal con sus hijos y también con su nueva pareja, la joven Clara Chía.