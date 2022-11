La decisión más importante de Clara Chía sobre Piqué: tiene 24 horas para resolverla

Gerard Piqué ha tomado una decisión de las más importantes no sólo de su carrera profesional, si no de su vida. El futbolista se retirará del fútbol de manera inmediata, visto que ya no contaba para Xavi Hernández en el Fútbol Club Barcelona. Este sábado, a las 21:00 horas, jugará su último encuentro en el Camp Nou ante la Unión Deportiva Almería, dejando en la encrucijada a su nueva novia, Clara Chía Martí, que tendrá que tomar una importante decisión al respecto.

Martí, de 23 años, ha pasado en escasas semanas de ser una desconocida al primer plano informativo, sobre todo en prensa del corazón, debido a su noviazgo con Piqué. Pero es ahora, en el último partido de Gerard como profesional ante su afición, donde la joven modelo e influencer debe decidir si hace o no su primera aparición pública y oficial junto al futbolista. Clara Chía, a buen seguro, habrá jugado un papel fundamental en la decisión del central, que anunció el jueves por la tarde a través de un emotivo vídeo que dejaba el fútbol, y si bien las cámaras señalarán al césped para ver las evoluciones y las emociones de Piqué, también buscarán a su pareja en las gradas.

Hasta el momento, tanto Piqué como Clara Chía se han mostrado discretos con respecto a su noviazgo y sólo las indagaciones de los periodistas, en forma de informaciones escritas, imágenes o vídeos, han podido confirmar que ambos están juntos, después de la ruptura sentimental del futbolista con la cantante colombiana Shakira, con la que tiene dos hijos en común. Shakira ya es historia para Piqué, al menos en lo que al amor se refiere, y el paso de retirarse en un día de lo más especial y su faceta de acompañamiento deben estar en la responsabilidad de Clara Chía Martí, quien a su vez debe tomar la decisión de si se expone junto a su novio o si prefiere continuar en un segundo plano, pese a la importancia de lo que sucederá el sábado en el Camp Nou.

Hasta el momento, las imágenes que hay de Clara Chía responden, en primer lugar, a derivadas de sus redes sociales, y junto a Piqué en un viaje juntos en el que fueron captados por la prensa rosa. Esta fue la primera demostración de que Gerard había rehecho su vida junto a una joven modelo e influencer tras la ruptura sentimental con Shakira y más tarde llegaron más pruebas, como la estancia de Clara Chía Martí en la casa que tienen Piqué y Shakira en Cerdanya, donde además, la joven compartió tiempo con el futbolista y sus dos hijos, Milan y Sasha, fruto de la relación con la cantante colombiana.

Más tiempo para Clara Chía

La decisión de Piqué de retirarse del fútbol profesional, además de manera inmediata, tendrá consecuencias para Clara Chía, aunque estas apuntan a ser positivas. El futbolista ya no lo será más en activo, por lo que los viajes cada semana quedarán aparcados en esta faceta y sólo el plano empresarial, donde Gerard es presidente de su empresa, Kosmos Global Holding, que está en constante crecimiento, pueden hacer que se separe de su novia.