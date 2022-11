El verdadero deseo de Piqué tras su retirada: ni dinero, ni vacaciones, ni éxito en los negocios

La noticia de la retirada de Gerard Piqué ha pillado por sorpresa a todos y el tema también se trató anoche en El Hormiguero. Precisamente, en su última visita al programa de Pablo Motos, el propio futbolista habló de colgar las botas: “He intentado en los últimos años preparar esta vida que me toque una vez me retire y tener otra rutina. Vas a echar de menos el césped, pero tendrás otro ambiente de trabajo en una empresa. No va a ser tan duro, pero seguro que lo voy a echar de menos”.

Además, dejó claro cuál sería su mayor deseo cuando deje el fútbol. «Sería un placer que no me reconocieran. Llevas jugando desde los 16 años y de golpe un día se acaba todo. Por muy preparado que estés te dicen que es el precipicio y tardas mucho tiempo en adaptarse a la nueva vida. Además del hecho de que antes eras una estrella y nadie te reconoce”, añadió el central del Barcelona, que se despedirá este sábado en el Camp Nou ante el Almería.

Cierra el círculo

«He decidido que es el momento de cerrar el círculo. Siempre dije que después del Barça no había ningún otro equipo y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el Barça a mis hijos, tal y como mi familia hizo conmigo. Y ya me conocéis, tarde o temprano volveré», anunció a través de sus redes sociales Piqué este jueves.

El fatídico día contra el Inter en el Camp Nou, Xavi, y seguramente el propio Piqué, constataron que sus días como futbolista profesional debían tocar a su fin. El defensa cometió varios errores groseros que acabaron costando la eliminación en la Champions al Barcelona y se han escuchado pitos en el Camp Nou hacia él. En esas, el zaguero ha decidido poner fin a su exitosa carrera deportiva para centrarse en sus hijos, su relación con Clara Chía y sus negocios.