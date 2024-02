El motivo por el que Ilia Topuria le hizo la cobra a Pedro Sánchez con el cinturón de campeón

Ilia Topuria, el campeón por el título de peso pluma de la UFC, está dándose un tour por los diferentes estamentos y medios de comunicación españoles, entre ellos, una parada con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en la Moncloa que está dando mucho que hablar. En uno de los vídeos del momento, se ve como el líder del PSOE hace un amago por intentar coger el cinturón de campeón del hispano-georgiano pero éste se lo lleva al hombro justo en ese momento, negándoselo.

Durante la visita de Topuria al Palacio de La Moncloa, en el primer contacto de los protagonistas tras varios días intercambiando mensajes con motivo del pasaporte español que aún no posee el hispano-georgiano, Pedro Sánchez hace un pequeño gesto intentando coger el cinturón de campeón pero, justo en ese momento, el luchador de la UFC, posando ante las cámaras, se lleva su título al hombro, luciéndolo.

La imagen ha sido muy comentada en las redes sociales, la aparente cobra que le hizo el campeón del peso pluma a Pedro Sánchez, negándole la oportunidad de coger ese trofeo en forma de cinturón. Las redes ardían con la situación, especialmente porque previamente sí lo habían cogido otras personalidades políticas en su carrusel de visitas, por ejemplo los casos del alcalde y la presidente de la Comunidad de Madrid, José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso, que sí posaron con el cinturón y Topuria.

Pero la historia parece otra, al menos tal y como se ha encargado Ilia Topuria de transmitir en su paso por El Partidazo de la Cope, donde el luchador hispano-georgiano confesó que sí se lo había ofrecido a Pedro Sánchez pero que fue el propio presidente el que no quiso cogerlo, sin explicar los motivos para tal decisión. «Yo se lo ofrecí, pero él no lo quiso», detallaba sin más Topuria.

The president wanted to hold the belt but Ilia said NAH 😂😂😂 pic.twitter.com/6Y8EySJQmP

— AWUREDO (@AOUREDOO) February 27, 2024