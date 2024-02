El altísimo precio que tendrá que pagar Ilia Topuria por convertirse en español

Ilia Topuria, campeón del mundo de la UFC, ha logrado sacarle a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, el compromiso de que conseguirá el DNI español. Ese era el mayor deseo que tenía el luchador, que horas antes de su visita a La Moncloa había explicado que iba al encuentro con Sánchez a «pedir personalmente el DNI español».

«Tu amor por España se reflejará en tu DNI español», le ha asegurado el presidente del Gobierno a Topuria, que ha tenido este martes un encuentro con Sánchez. Ha sido en La Moncloa y 24 horas después de que el hispano-georgiano fuera homenajeado por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital.

Topuria nació en 1997 en Alemania, pero llegó a los 15 años a España después de vivir ocho años en Georgia, país del que son sus padres. De ahí que tenga la nacionalidad georgiana, aunque desde su adolescencia vive en España, concretamente en Alicante, donde también reside su familia.

Además de la crítica que hizo al presidente del Gobierno por no felicitarle, Topuria mostró su malestar cuando llegó el pasado jueves al aeropuerto de Barajas. «Al aterrizar he pensado que por qué tenía que pasar por donde los extranjeros», comentó el reciente campeón de la UFC. La explicación está en que él todavía es georgiano como tal.

Lo que le ocurrirá a Topuria si consigue el DNI español

Así, si finalmente Topuria recibe el DNI español -la ciudadanía de nuestro país- tendría que renunciar a la georgiana, ya que España no tiene convenio con Georgia para que pueda haber doble nacionalidad. La Constitución de este país no permite a sus ciudadanos compartir la doble nacionalidad (o se es georgiano o no se es) por lo que Topuria tendría que renunciar a su actual nacionalidad georgiana para lograr la española.

«Yo me siento súper español y también me siento georgiano», ha repetido en más de una ocasión Topuria, que siempre ha mostrado su agradecimiento a España por el trato recibido. «Yo vivo en España, mi casa está en España, mi familia vive en España. Si hubiera una revolución en el mundo, ¿qué lugar del mundo defendería? España, mi casa», dijo antes del mediático combate ante Alexander Volkanovski en Estados Unidos.

El flamante campeón del peso pluma de la UFC solo podría tener una vía para poder mantener la georgiana a la vez que la española. Y esa vía pasa por una medida de gracia de la presidenta del país, ahora Salomé Zurabishvili, que de acuerdo también a la Constitución de Georgia tiene el poder de hacer las denominadas medidas de gracia, en la que se podría incluir este tipo de decisiones como permitir la doble nacionalidad a uno de sus ciudadanos.

Cumple con los requisitos

Más allá de los deseos del deportista, Topuria sí cumple los requisitos para obtener la nacionalidad española. Como recoge el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la nacionalidad española se puede obtener habiendo residido en España durante 10 años de manera continuada, como es el caso del luchador.

Además también existe otra opción, que es la que se ha utilizado en casos de deportistas como Lorenzo Brown (internacional con la selección española de baloncesto) o recientemente con el futbolista Dean Huijsen. Esa es la de la Carta de Naturaleza, otorgada por el Gobierno a través de un Real Decreto.