La singular estrategia de la Policía para ayudar a Ilia Topuria a cumplir su sueño de ser español

Después de proclamarse campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria no escondió el que es y ha sido su gran sueño por cumplir: ser español a todos los efectos. El luchador hispanogeorgiano se lo transmitió personalmente a Pedro Sánchez este martes en el encuentro que tuvieron en La Moncloa y el presidente de España se lo prometió: «Tu amor por España se reflejará en tu DNI español». Ahora, la Policía ha querido ayudarle a conseguir la nacionalidad.

Cuando se daba a conocer que Pedro Sánchez le había prometido la nacionalidad española, la Policía quiso mandarle un mensaje a través de las redes sociales. «Ya sabes Ilia Topuria, cuando llegue el día de obtener tu DNI no olvides consultar los requisitos», comentaban en X (antiguo Twitter) con un enlace en el que mostraba todos los requisitos para que Topuria se convierta en español a todos los efectos.

Y es que desde que Topuria venciera a Volkanovski hace ya más de una semana, el luchador manifestó su gran sueño por conseguir el DNI español: «Yo vivo en España, mi casa está en España, mi familia vive en España. Si hubiera una revolución en el mundo, ¿qué lugar del mundo defendería? España, mi casa».

«Gracias por acoger a mi familia, por darnos un hogar y por apoyarme y dejar formar parte de vosotros», comentó Topuria en la entrevista que dio este lunes en El Hormiguero. «Le pienso pedir personalmente el DNI español. A ver si me puede ayudar a cumplir el sueño. La verdad es que me haría muchísima ilusión», añadía antes de encontrarse con Pedro Sánchez.

Pero para ello, Topuria deberá renunciar a la nacionalidad georgiana ya que España no tiene convenio con Georgia para que pueda contar con la doble nacionalidad. La Constitución no permite a sus ciudadanos compartir la doble nacionalidad por lo que El Matador tendría que renunciar a su actual nacionalidad georgiana para lograr la española.

Sánchez recibió a Topuria

Nada más aterrizar Topuria en Madrid el pasado jueves, el luchador hispanogeorgiano le quiso dedicar unas palabras (que no fueron muy buenas) al presidente de España por no haberle felicitado públicamente: «Que no haya recibido una felicitación por el líder de nuestro país, me dolió en el corazón. Pero no guardo rencor».

No obstante, este martes Pedro Sánchez acabó invitándole a La Moncloa después de que Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida lo hubieran hecho un día antes. El presidente del Gobierno, que ya sabía que Topuria le iba a pedir la nacionalidad, le prometió que iba a ayudarle a conseguir el que es a día de hoy su gran sueño. «El segundo (sueño) también se hará muy pronto realidad. Tu amor por España se reflejará en tu DNI español», le dijo el presidente del Gobierno.

En los últimos días, el reciente campeón de la UFC se ha dado un baño de masas por la capital. El pasado domingo recibió un gran homenaje por parte del Real Madrid y sus aficionados en el Santiago Bernabéu en el partido ante el Sevilla donde realizó el saque de honor. Estadio en donde ha manifestado su gran deseo de pelear antes de que acabe el 2024.