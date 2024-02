Ilia Topuria se ha convertido en el héroe del deporte español en lo que llevamos de 2024, debido a su flamante condición de campeón del mundo de la UFC. El luchador, nacido en Alemania, georgiano por familia y español por sentimiento, quiere conseguir el DNI español y así se lo hizo saber al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante el acto de recibimiento que tuvo lugar el martes 27 de febrero en el Palacio de la Moncloa. Sin embargo, ¿qué tiene que hacer Ilia Topuria para conseguir el DNI español y la nacionalidad?

«Mi sueño sería conseguir mi DNI español, mañana pienso pedírselo en persona al presidente, a ver si me puede ayudar», anunciaba Topuria en el programa El Hormiguero, horas antes de que tuviera lugar su reunión con Pedro Sánchez en Moncloa. Y es que, aunque Ilia luce la bandera de España con el más absoluto orgullo, igual que la de Georgia, no cuenta con la nacionalidad española –sí con la georgiana–, ni ha nacido en ninguno de estos dos países.

¿Qué nacionalidad tiene Ilia Topuria?

Ilia Topuria nació el 21 de enero de 1997 en Halle, Alemania, pero junto a su familia, residió en Georgia, el país de sus padres, entre los siete y los 15 años. Así, el flamante campeón del mundo de la UFC en la categoría de peso pluma cuenta con esta nacionalidad, georgiana, por el origen de sus padres, y no con la española, pese a que en su adolescencia y de ahí en adelante, reside en este país, concretamente en Alicante.

«Yo me siento súper español y también me siento georgiano», destacaba Topuria hace unos meses, antes de ganar el cinturón de campeón mundial en una pelea, en la que venció por K.O. al otrora campeón Alexander Volkanovski, que le ha servido para lanzarse al estrellato en España. «Mis padres vienen de Georgia, mi sangre es georgiana, pero yo he madurado en España, mi profesión la encontré allí, mi pasión; mi familia vive allí, mi hijo vive allí, mi casa está en España, también mis amigos», comentó también Ilia Topuria.

Lo que necesita Ilia Topuria para obtener la nacionalidad española

Tal y como viene reflejado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la nacionalidad española se puede obtener de varias maneras, de las que Ilia Topuria cumple algunas que le pueden dar este camino, siendo la más probable y ya utilizada en otros casos de deportistas, el último el futbolista Dean Huijsen, la Carta de Naturaleza.

Haber residido en España durante 10 años de manera continuada

Por Carta de Naturaleza, otorgada por el Gobierno mediante un Real Decreto

Por posesión de Estado

Por opción, para personas sujetas a la Patria Potestad de un español, o de padre o madres españoles nacidos en España

El affaire y reconciliación de Topuria con Pedro Sánchez

Ya como campeón de la UFC, Ilia Topuria, quien siempre luce una bandera de España y una de Georgia en las celebraciones, aterrizaba en suelo español, donde tuvo que acceder al aeropuerto de Madrid-Barajas a través de inmigración. Ahí, se acordaría de Pedro Sánchez.

«Cuando aterrizaba el avión y pensaba que tenía que pasar por el lugar donde pasan todos los extranjeros y no por donde pasan los españoles, y que no haya recibido una felicitación por el líder de nuestro país, me dolía en el corazón, pero esto no cambia el amor que yo le tengo a España», comentó Topuria, quien con el paso de las horas comenzó a anunciar que solicitaría al presidente del Gobierno el DNI español.

Pedro Sánchez, finalmente, accedió a recibirle en el Palacio de la Moncloa y así felicitarle personalmente por el triunfo en la UFC. Allí, también, accedió a conceder la oportunidad a Ilia Topuria de conseguir el DNI español y, con él, la nacionalidad. «Tu esfuerzo, dedicación y perseverancia te han llevado a cumplir uno de tus sueños. El segundo también se hará muy pronto realidad. Tu amor por España se reflejará en tu DNI español», afirmó Sánchez.