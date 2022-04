La bochornosa imagen del Camp Nou en la eliminación del Barça de los cuartos de final de la Europa League fue otra de las noticias negras del club este jueves 14 de abril, otro día marcado en la historia del club en Europa. Los alrededor de 25 aficionados del Eintracht de Frankfurt que pintaron de blanco las gradas fue una de las mayores humillaciones que se recuerdan en el estadio blaugrana, más si cabe que el 0-3 que llegó a endosar en un principio el cuadro alemán. El Camp Nou fue blanco durante el partido y ya se tienen algunas pistas de por qué pudo pasar.

Desde hacía más de una semana el Barça anunció en sus medios oficiales que las entradas estaban agotadas, concretamente el día 5 de abril. Desde entonces no había localidades a la venta, estaban todas agotadas. Se esperaba un lleno completo en el Camp Nou en un partido que consideraban desde todas las áreas del club como vital. Xavi Hernández lo comentó varias veces en sala de prensa, que esperaba una fiesta y que la afición les empujara hacia las semifinales. Pero la fiesta fue alemana y de un blanco merengue.

Pero el Barça, el día 8 de abril, hizo un llamamiento a sus abonados, especialmente a aquellos que no iban a acudir al estadio y no iban a disfrutar del partido allí. Lo hacían para que cedieran su asiento a «beneficio del club» con el objetivo de «maximizar el apoyo al equipo» y también para «generar nuevos ingresos», especificaban en un comunicado. Pero salió mal, muy mal.

«El FC Barcelona llama a los abonados que no puedan venir al Camp Nou en algún partido de este tramo final de temporada para que cedan su asiento en beneficio del club, renunciando a una contraprestación económica», decía la entidad en un comunicado, algo extensible al resto de partidos de lo que resta de campaña, importante para la economía del club: «Los abonados sólo deben comunicar la cesión de su localidad rellenando un formulario».

«Desde el pasado 5 de abril el club no dispone de entradas para vender para el partido del Jueves Santo ante el Eintracht de Frankfurt. A las puertas de las vacaciones de Semana Santa, con muchos abonados que se irán fuera de Barcelona y no utilizarán su abono, el Camp Nou podría no presentar una gran entrada y el club dejar de sumar nuevos ingresos, a pesar del alto nivel de demanda de localidades», eran las explicaciones concretas en el caso del partido ante los alemanes.

Esta es de hecho una de las explicaciones de lo que pasó en el Camp Nou en esta vuelta de cuartos de final de la Europa League. Algunas de estas entradas que los abonados cedieron al club para que éste las vendiera al público general fueron directamente hacia la hinchada del Eintracht de Frankfurt, que demostró en las gradas del estadio culé que estaba como loco por animar a su equipo, fuera en la localidad que fuera.

La otra vía por la que se encontró esa gran imagen blanca en el Camp Nou, que se hizo notar mucho más que los aficionados culés, fue en parte por culpa de los mismos abonados. Al parecer fueron muchos los socios con entrada que decidieron revender sus localidades para este partido, revendiendo ilegalmente su entrada para sacar algo de rédito en este encuentro que por cuestiones vacacionales no iban a poder disfrutar.

Joan Laporta, tras la eliminación, ya explicó que se investigaría lo sucedido en las gradas y que eran indignante: «Estamos muy preocupados. Lo que ha pasado hoy es una vergüenza que no se puede volver a repetir. Tenemos gran parte de la información de lo que ha pasado. Necesitamos tiempo para procesarlo y después adoptaremos medidas. Es indignante y vergonzoso».