El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se ha mostrado muy indignado con lo ocurrido en las gradas del Camp Nou, invadidas por miles de aficionados del Eintracht. Además, ha explicado que el club está analizando todo lo sucedido con la venta de entradas y ha prometido que tomarán medidas cuando sepan bien lo que ha ocurrido.

Eliminación de la Europa League

«Hemos perdido la eliminatoria y hay que aceptarlo. Son situaciones que en el fútbol se producen. Todos estamos tristes y enfadados por haber perdido, pero tenemos que seguir adelante y luchar por la Liga».

Vergüenza por las gradas

«Estamos muy preocupados. Lo que ha pasado hoy es una vergüenza que no se puede volver a repetir. Tenemos gran parte de la información de lo que ha pasado. Necesitamos tiempo para procesarlo y después adoptaremos medidas. Es indignante y vergonzoso».

El club tomará medidas

«Lo que no podemos evitar son determinadas situaciones, pero a partir de ahora tendremos que ser mucho más estrictos y no permitir según qué situaciones que se han permitido porque siempre se había hecho. El departamento de seguridad y ticketing está recogiendo toda la información y la estamos valorando.Todo apunta a que se han producido situaciones que no se tenían que haber producido nunca. Tomaremos medidas y explicaremos el porqué. Había muchos aficionados del equipo rival y menos nuestros. Lamento mucho lo que ha pasado. No se va a producir nunca más. El próximo lunes jugamos contra el Cádiz y le pido a la gente que esta vez sí venga a animar al equipo», dijo en declaraciones a Barça TV.