El Atlético de Madrid – Barcelona se paró en el minuto 9 como homenaje a la memoria de Jesús de Miguel, tal y como ha ocurrido en todos los campos del fútbol español en este fin de semana. Jugadores de ambos equipos, árbitros, cuerpos técnicos y toda la afición del Metropolitano arrancaron con un minuto lleno de aplausos y emoción.

La pelota se marchó fuera del terreno de juego en el minuto 9 y Alberola Rojas pausó el partido. La lucha por el liderato, por un minuto, quedaba en un segundo plano para honrar la memoria de Jesús de Miguel. Imágenes del jugador se proyectaron en los videomarcadores del estadio y ambas aficiones se arrancaron con aplausos. El Metropolitano se puso en pie y rindió uno de los homenajes más sentidos del fin de semana. Pelos de punta.

Fue un minuto para la eternidad y lleno de emoción el vivido en el Metropolitano en el minuto 9. Caras de emoción en los jugadores, que durante ese minuto pausaron sus pulsaciones dentro del partido para homenajear a un jugador que perdió la vida el pasado martes dentro de un terreno de juego. La memoria de Jesús de Miguel ha quedado grabada en todos los campos del fútbol español durante todo el fin de semana. Era lo menos que podía hacer nuestro fútbol ante una tragedia de estas dimensiones, que ha golpeado sin duda de manera muy fuerte a nuestro deporte.