Era el primer partido del mágico tridente del Paris Saint Germain. Neymar, Kylian Mbappé y Leo Messi saltaban por primera vez juntos al campo. No habían coincidido hasta entonces, pese a que todos habían tenido ya minutos. Estaban todos los focos puestos en ellos, en lo que serían capaces de hacer ante el Brujas en su primera puesta en escena, pero el estreno fue descafeinado y se vio un clara falta de entendimiento entre los tres cracks del club parisino. El brasileño y el argentino sólo le pasaron la pelota dos veces al francés, mientras que entre ellos intercambiaron 11 balones.

El partido ante el Brujas dejó una decepcionante imagen del PSG, incapaz de hincarle el diente a un conjunto belga que, por momentos, pasó por encima del carísimo equipo galo: que presentó ante la sociedad a tres de sus fichajes estrellas: Leo Messi, Georginio Wijnaldum y Hakimi Achraf. Pero más allá del resultado, un 1-1 descafeinado que dejó contentos a los belgas pero con un claro gesto de descontento en la tribuna de Nasser Al-Khelaifi, se pudo ver sobre el césped que las tres estrellas parisinas aún tiene que limar mucho su juego para ser esa tripleta temible que sí apuntan sus nombres.

La realidad fue que mientras los tres compartieron espacio sobre el terreno de juego, sí se vio la sintonía que tuvieron su día en el Barça y que mantienen hoy en el PSG Neymar y Messi. En el pobre ataque del PSG, se dejaron ver más y conectaron muchas más veces entre ellas que con su homólogo al frente del ataque, Mbappé. El brasileño y el argentino se buscaron mucho más. Neymar le dio seis pases a Messi y éste le dio cinco, algo que contrasta con sus interacciones con el francés. Mbappé dio tres pases a Neymar y solo uno a Messi, mientras que estos le devolvieron solo dos al galo.

Quedó claro que Neymar y Messi ‘pasan’ de Mbappé, al menos más que las conexiones entre ellos. Cabe destacar que el francés no pudo completar los 90 minutos del partido y tuvo que ser sustituido a poco del inicio del primer tiempo. No se le veía especialmente cómodo a Mbappé junto a sus compañeros, pero menos aún con la zaga del Brujas. Un par de golpes, uno en el primer tiempo y otro en el momento del cambio, obligaron al delantero a pedir el cambio. Se resentía del tobillo y hacía el gesto al banquillo para ser sustituido. Se preparaba Icardi. Salía cojeando y necesitaba de hielo para aliviar el dolor. Parecía solo un golpe, nada grave, algo que hacía indicar también que no estaba a gusto sobre el verde con sus compañeros. No quiso forzar lo más mínimo pese al 1-1.

Era la primera toma de contacto entre los tres y estaban todos los focos puestos sobre ellos. No era para menos, fue un verano movido con ellos como protagonistas. El amago del Barça por fichar a Neymar, el quiero y no puedo con Messi que acabó llevándole a París y el culebrón con Kylian Mbappé y el Real Madrid, que acabó con el francés descontento en el PSG. No está contento en el equipo y tampoco lo está con el club. Considera que los pitos de cierto sector de la afición parisina provienen de la cúpula del Paris Saint Germain.

El conjunto madridista sigue esperando el momento para volver a atacar por Mbappé. En verano no pudo ser ante la negación del PSG, pero enero puede ser otro cantar ya sea para buscar un traspaso en ese mercado o bien para negociar y cerrar el contrato que le una al Santiago Bernabéu una vez que acabe su contrato en el Parque de los Príncipes. Es cuestión de tiempo que la conexión de Mbappé pase a ser con Karim Benzema, con el que sí que tiene sintonía.