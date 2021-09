El Paris Saint Germain no pudo pasar del empate (1-1) en su estreno en la Champions League en la que puso por primera vez en liza a su tridente mágico: Neymar, Mbappé y Messi. No fue suficiente para batir a un Brujas que demostró que puede dar batalla ante tanta estrella. El gol Ander Herrera tras el centro de Mbappé abrió la lata pero entre Nsoki y Vanaken consiguieron igualar el partido. Pudo pasar de todo en el Jan Breydel pero el reparto de puntos quedó como lo más justo visto lo visto. Imagen decepcionante del PSG que tiene mucho que mejorar para hacer encajar a sus figuras.

Era la primera titularidad de Leo Messi con el PSG. Era un partido especial ya que salía por primera vez el tridente de gala, la NMM, Neymar, Kylian Mbappé y Messi juntos en el frente de ataque parisino. Sin lugar a dudas era una de las mejores noticias que podía ofrecer el once de Mauricio Pochettino. Wijnaldum, Paredes y Ander Herrera formaban un centro del campo físico y dominador. Achraf y Diallo eran los laterales y Marquinhos y Kimpembe la pareja de centrales donde tendrá que hacerse fuerte Sergio Ramos para ganarse su sitio. Keylor Navas está ganando la partida inicial a Donnarumma.

Pero después de presentar el once de gala, y qué once, tocaba el fútbol, el verde. Que no entiende de nombres, salarios ni grandes traspasos. El Brujas demostró en los primeros compases porque es el campeón de Bélgica y qué hace en fase de grupos. Los belgas querían proponer, querían la pelota y se encontraron con un PSG que buscaba precisamente lo mismo: dominar y llevar el peso del partido.

En el primer cuarto de hora pasó bien poco más allá de una cartulina amarilla que se llevó Paredes por un mal control. Fue precisamente cuando se cumplió este cuando apareció Mbappé. El francés desarboló al lateral diestro, le rompió en velocidad y sacó un centro raso al corazón del área. Por allí llegaba Ander Herrera para golpear de primera con su zurda y poner imposible la parada a Mignolet. Era el 0-1 y se ponían las cosas de cara para el PSG.

Pero el Brujas tenía mucho que decir en el Jan Breydel, que se levantaba con cualquier acción rápida que lograban hilvanar los suyos. Tiene fútbol el equipo de Philippe Clement, que sabía perfectamente cómo podía hacer daño a los parisinos. De Ketelaere fue un continúo dolor de cabeza para la zaga del PSG y su sociedad con Vanaken puso en alerta una y otra vez a los galos. El gol en contra sentó bien a los locales, que sacaron los dientes para buscar el arco de Navas y encontraron premio antes de la media hora. Una jugada calcada a la del PSG, con una ruptura por la derecha y un centro raso al corazón del área de Nsoki que permitió a Vanaken disparar en el punto de penalti para hacer el 1-1.

El gol sentó de dulce al Brujas que se creyó sus opciones pese al trallazo que se inventó Messi con su jugada clásica: recorte y disparo con rosca que se estrelló en el larguero. Mbappé y Neymar estaban desaparecidos, no marcaban diferencias y veían como el calor y el ruido del Jan Breydal les envolvía poco a poco. Al argentino igual, se apagaría. El PSG estaba tocado. El que emergió por parte de los parisinos tuvo que ser Keylor Navas. El costarricense sostuvo a los suyos en el tramo final del primer tiempo con varias paradas de mérito. Vanaken pegó un trallazo de libre directo y De Ketelaere se inventó un rosca potente ante las que el ex del Madrid respondió con dos intervenciones claves.

El Brujas asusta y resiste

Tras el descanso, el Brujas saltaba con la misma intensidad y entrega que en el primer tiempo y tuvo un par de ocasiones dentro del área que mostraba la vulnerabilidad del PSG en defensa. Al cuadro de Pochettino le costaba mucho cuando quedaba desposeído de la pelota. Además, llegaba en el 50′ un mazado a Mbappé. El francés recibía un segundo golpe que le hacía resentirse de su tobillo e inmediatamente pidió el cambio. Salió cojeando pero daba la sensación que fue más el golpe que una posible torcedura o lesión muscular. Saltaba Mauro Icardi al campo.

Pasaban los minutos y el físico del Brujas caía. El despliegue físico de Vanaken y su clase de distribución del juego estaba siendo soberbia pero a poco que los belgas bajaron un poco el pistón y la presión se pudieron ver destellos de Messi y Neymar. Fue el argentino el que estuvo cerca del 1-2 tras otra jugada marca de la casa, en la que caracoleó por todo el área hasta lograr el disparo limpio ante Mignolet, que respondió escupiendo la pelota y salvando el peligro.

Pero al Brujas aún le quedaba por decir mucho. Noa Lang intentó lo que pudo ser el gol de la jornada, de la Champions o incluso del año. Un centro largo al segundo palo lo coronó con una media chilena que por poco roza el poste de Keylor Navas. Se salvaba el PSG, el conjunto belga resistía. El partido entró en una fase de ida y vuelta, donde ambos equipos llegaban con cierta facilidad a la portería rival. Así llegaba un trallazo de Herrera que se fue alto por poco cuando quedaban poco menos de diez minutos. La recta final fue un quiero y no puedo del PSG, que lo intentó pero no logró romper a un Brujas que se mereció con creces el punto que se quedó en el Jan Breydel.