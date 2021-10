Leo Messi es protagonista del número de este mes de octubre de la prestigiosa revista France Football. En un avance de la entrevista el argentino, uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro, aseguraba que no se equivocó firmando por el PSG. Ahora ya ha salido a la luz el contenido íntegro. El delantero afirma que en el Barcelona le dijeron que tenía que buscarse otro club y que tuvo más ofertas además de la del club parisino. A continuación algunos extractos de la publicación.

Un verano de emociones

“Pasaron muchas cosas muy fuertes este verano, comenzando con la victoria de la Copa América. Realmente tuve algunos momentos extraordinarios con la selección. Fue absolutamente sensacional ganar este título. Esto es algo con lo que he soñado durante mucho tiempo. Había estado luchando por esto durante años. Había estado muy cerca del objetivo en varias ocasiones y finalmente lograrlo, en Brasil, contra Brasil, fue realmente increíble (…) Cuando volví a Barcelona, todo se complicó… estaba listo para empezar una nueva temporada con el Barça y, finalmente, sin que estuviera previsto, me encontré en París”.

Su marcha del Barcelona

“Volví a Barcelona para prepararme para la temporada, habiendo aprovechado los pocos días extra de vacaciones que me había concedido el técnico. Tuve la idea de firmar mi contrato y reanudar los entrenamientos de inmediato. Pensé que todo estaba arreglado y que solo faltaba mi firma en el contrato. Pero, cuando llegué a Barcelona, me dijeron que ya no era posible, que no podía quedarme y que tenía que buscarme otro club, porque el Barça no tenía los medios para extenderme. Cambió mis planes”.

Salir de España

“Por supuesto, fue extremadamente difícil de aceptar. Pensar que íbamos a tener que salir de casa y que la familia iba a tener que poner patas arriba su rutina. Los niños iban a tener que cambiar de escuela y acompañarnos a un nuevo lugar. Era la primera vez que me pasaba esto en mi carrera. Muchas cosas pasaron por mi mente, pero no tuve más remedio que irme. Fue así y tuvimos que aceptarlo (…) Había decidido, y mi familia también, que iba a terminar mi carrera en Barcelona. Fue muy difícil, pero logramos superar esta prueba juntos. Empecé a pensar en mi futuro y el PSG me ofreció la oportunidad de unirme a ellos. Estábamos muy motivados, teníamos muchas ganas de venir. El PSG tiene un equipo fantástico, que puede aspirar a ganar muchos títulos, que es mi objetivo para los próximos años. Además, es una nueva experiencia de vida, un gran cambio y estoy intentando, poco a poco, acostumbrarme”.

El PSG y otras ofertas

“Tuve la suerte de ser contactado por varios clubes y uno de ellos fue el PSG. Estoy agradecido con el club porque desde el principio me trataron muy bien. Demostraron que realmente me querían y me cuidaron. Les agradezco por eso, porque estoy muy feliz de estar aquí hoy (…) Recibí otras propuestas, pero debo reconocer que rápidamente llegamos a un acuerdo con el PSG. Comenzaron las discusiones y no fue fácil porque todo se tenía que arreglar en poco tiempo, prácticamente de la noche a la mañana, cuando era una operación muy difícil de completar dadas las circunstancias. Evidentemente, me sedujo el proyecto, las ambiciones del club, los jugadores a su disposición, el grupo… Todos estos elementos hicieron que fuera más fácil llegar rápidamente a un acuerdo”.

Amigos en el vestuario

«Fue una parte importante cuando tuve que tomar mi decisión, porque sabía que iba a aterrizar en un nuevo país y tenía que empezar de cero. Saber que tenía amigos en el vestuario me permitió decirme a mí mismo que las cosas serían más fáciles de adaptar. Y no me equivoqué, porque fue muy fácil de integrar, sobre todo porque hay muchos jugadores que hablan español, como yo, y algunos amigos como Neymar, Paredes o Di María, que me ayudaron cuando llegué”.

El tridente

“Se pondrá en marcha de forma natural, ya que los partidos los jugaremos juntos. Nos conoceremos con el tiempo. Conozco a Ney desde hace mucho tiempo, hemos jugado muchos partidos juntos y nos conocemos bien. Pasa un poco lo mismo con Di María, con quien llevo años jugando en la selección nacional. En cuanto a Mbappé, solo han sido unos pocos entrenamientos y algunos partidos los que hemos estado jugando juntos. Cuanto más tiempo pasemos juntos, en el vestuario y en la cancha, mejor nos conoceremos y nos desempeñaremos bien”.

Mbappé

«Es un jugador muy poderoso y extremadamente rápido, que te mata si le das espacio y que además anota mucho. (…) Con un jugador como él es fácil llevarse bien. Además, Kylian habla un español perfecto, por lo que también tenemos buenos intercambios fuera de la cancha. Facilita las cosas. Ahora, ha pasado poco tiempo desde que llegué, todavía es un poco pronto para sacar alguna conclusión. Pero estoy seguro de que funcionará bien”.

Balón de Oro

“No me siento favorito y nunca me gustó hablar de eso hasta el resultado. Si eso sucediera, sería grandioso ganar otro. Este verano gané el título que me faltaba. Después, si gano un nuevo Balón de Oro, estaré muy feliz y muy agradecido, pero no quiero pensar en eso. (…) Obviamente, en mi equipo, hay al menos dos por los que seguramente votaría: Ney y Kylian. Y luego, Lewandowski, quien acaba de tener un gran año. También está Benzema, que estuvo excelente. Sabemos que los títulos también son importantes: la Champions League, la Euro y la Copa América sin duda pesarán en la votación”.