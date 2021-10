Leo Messi es protagonista de la portada de la revista France Football del mes de octubre. La prestigiosa publicación gala ha hecho un adelanto este jueves con el astro argentino protagonista de la primera página en una amplia entrevista. La portada sale a la luz justo un día antes de que se anuncien los candidatos al Balón de Oro 2021, un gesto que hay quien interpreta como una señal de que podría volver a recaer en las manos del delantero del París Saint Germain, pero la historia reciente dice más bien lo contrario. Griezmann y Cristiano son ‘víctimas’ de esta maldición.

«No me equivoqué», dice Leo Messi en la portada de la revista France Football para este mes de octubre. El argentino posa con rostro serio y protagoniza la más reciente edición de la prestigiosa publicación gala, responsable de la entrega del Balón de Oro. Precisamente este viernes 8 de octubre se hará pública la lista de los candidatos al conocido galardón en el mundo del fútbol.

Las palabras de Leo Messi, además de apuntar al Barcelona y reafirmarse en su decisión de fichar por el París Saint Germain, han llevado a más de uno a preguntarse si es un guiño de la revista a un nuevo galardón para el argentino, que ya cuenta con seis en sus vitrinas.

La une de France Football de ce samedi avec la liste des nommés du Ballon d’Or / France Football front page for this month, including the 2021 Ballon d’Or nominations ⚽️✨#ballondor pic.twitter.com/DNmrZ64efB — France Football (@francefootball) October 6, 2021

¿El séptimo para Messi…?

El último Balón de Oro que se entregó fue para Leo Messi en 2019, rompiendo el empate que mantenía con Cristiano Ronaldo. Después, en 2020, se decidió no entregar dicho galardón debido a la pandemia, una decisión que perjudicó notablemente a Robert Lewandowski, quien sí pudo levantar el que le acreditaba como The Best 2020.

La presencia de Leo Messi en la portada de ‘France Football’ a un día de que se conozcan los candidatos al prestigioso galardón podría interpretarse como una señal de que de nuevo el premio podría ir a caer al argentino, campeón de la Copa América con Argentina el pasado verano. Sin embargo, atendiendo a la historia más reciente, todo indica que podría pasar lo contrario: que Messi se quedara sin título.

Y es que en los últimos años, los jugadores que protagonizaron la portada de la revista gala el mes antes de entregarse el galardón, se quedaron sin premio. Ocurrió en 2018 con Antoine Griezmann, yendo a parar el Balón de Oro a las manos de Luka Modric, tras una temporada brillante con el Real Madrid y decisivo con Croacia. También Cristiano Ronaldo se quedó con portada pero sin premio, en 2019. Ahora le ha tocado a Messi ser protagonista de la portada de la revista en el mes previo a la entrega del Balón de Oro 2021, que se realizará el próximo 29 de noviembre en París. Veremos entonces si continúa el gafe…