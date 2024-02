Mercedes ha abierto la veda para encontrar al sustituto de Lewis Hamilton y por el momento no descarta, ni mucho menos, a Fernando Alonso. El jefe de la escudería alemana, Toto Wolff, se ha pronunciado públicamente por primera vez tras hacerse pública la salida del británico a finales de este año y ha dejado claro que ahora mismo ni siquiera tienen claro el perfil de piloto que buscarán para formar pareja con George Russell, el único valor fijo ahora mismo en el equipo.

«Siempre me gusta el cambio porque te brinda una oportunidad. De la misma manera que aceptamos la situación de Nico Rosberg (su retirada en 2016 tras ganar el Mundial), que fue igualmente inesperada, estoy deseando tomar las decisiones correctas para el equipo y junto con mis colegas a la hora de decidir quién ocupará el puesto el año que viene. Tal vez exista la posibilidad de hacer algo audaz…», deslizó Wolff.

Respecto a la impactante salida de Hamilton, que dentro de unos meses pondrá fin a una etapa de doce años en Mercedes, reconoció que le pilló de sorpresa. «Si me hubieras dicho hace dos días que Lewis iba a Ferrari… No pensé que fuera posible, pero las situaciones y las cosas pueden cambiar rápidamente», se resignó.

Durante una comparecencia telemática con prensa internacional para analizar el terremoto que ha sacudido esta semana la Fórmula 1, y que tiene como gran protagonista a su pupilo Hamilton, el máximo responsable de Mercedes reconoció que todavía no han tenido tiempo para analizar qué perfil de piloto buscarán para 2025.

«Aún no he reflexionado adecuadamente con el equipo sobre si queremos optar por un piloto novato o uno experimentado porque todavía no sé qué es lo mejor para el equipo en el futuro (…) No es algo en lo que quiera que me apresuren. En las últimas semanas se firmaron algunos contratos que hubiéramos analizado, hubiera sido interesante, pero el momento nos ganó un poco», se sinceró, después de que recientemente se anunciaran las renovaciones de Charles Leclerc por Ferrari y de Lando Norris por McLaren. En cuanto al contrato de Fernando Alonso con Aston Martin, concluye a finales de 2024, algo que posibilitaría su hipotética llegada a Mercedes.

Donde Wolff no guarda ninguna duda es en el valor de George Russell, que está a punto de iniciar su tercera temporada en Mercedes. «Con todo el tema de Lewis, algo de lo que no se ha hablado lo suficiente es que George tiene el potencial de ser el próximo piloto principal del equipo, y que pertenece a la generación de Lando Norris y Charles Leclerc. No podría desear un mejor nuevo líder de equipo cuando Lewis se vaya, no hay duda de eso. Tiene una base tan sólida, es un tipo tan rápido, talentoso e inteligente en el coche que sólo tenemos que tomar la decisión correcta para el segundo asiento. Saber que tenemos a un piloto de ese nivel hace que la decisión por el segundo asiento sea mucho más cómoda», alabó al inglés.