Oficial: Lewis Hamilton deja Mercedes… para irse a Ferrari

El bombazo ya está cerca de ser oficial y Mercedes ha anunciado la salida de Lewis Hamilton al final del Mundial de 2024. Su fichaje por Ferrari está al caer y el legendario piloto británico de Fórmula 1 pasaría a formar pareja con Charles Leclerc a partir de la temporada que viene, ocupando el asiento de Carlos Sainz en el bólido de la escudería italiana. Tras varios acercamientos del siete veces campeón del mundo a los dirigentes de Maranello, el acuerdo entre Hamilton y Ferrari ya es una realidad y 2024 será su último año con Mercedes.

La mítica escudería de Hamilton ha anunciado este jueves la marcha de toda una leyenda que ha ganado siete títulos de la mano. «El equipo Mercedes-AMG y Lewis Hamilton se separarán al final de la temporada 2024. Lewis ha activado una opción de liberación en el contrato anunciado el año pasado», publicó Mercedes en sus redes sociales.

Antes de un Mundial que apuntaba a ser histórico por la circunstancia de que más de una decena de pilotos finalizaban su contrato, los primeros en moverse han sido Hamilton y Ferrari, que ya habían tenido varias conversaciones a lo largo de los últimos meses. El sueño del inglés desde pequeño siempre fue subirse a bordo de un coche del equipo italiano y este fichaje histórico está cerca de hacerse realidad, por lo que lo cumpliría con 40 años.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team and Lewis Hamilton will part ways at the end of the 2024 season. Lewis has activated a release option in the contract announced last year.

