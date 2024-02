Bombazo en la Fórmula 1: Hamilton, a un paso de fichar por Ferrari

La Fórmula 1 se prepara para una revolución en su parrilla. Lewis Hamilton apunta a fichar por Ferrari para 2025. El piloto inglés se acerca a la escudería y en Maranello estarían dispuestos a cerrar su incorporación una vez concluya la temporada que está por empezar. Una llegada que causaría un terremoto de magnitudes considerables, puesto que desataría un movimiento de fichas importante, con Carlos Sainz como gran protagonista.

El siete veces campeón del mundo dejaría la que es su casa desde que llegó a la Fórmula 1 en 2007. Entonces, pasó a formar parte de McLaren-Mercedes y continuaría ligado a la firma alemana tras su separación de los de Woking. Tras convertirse en una leyenda del Gran Circo, consiguiendo igualar a Michael Schumacher, buscaría convertirse en el piloto con más títulos en la historia vestido de rojo.

Hamilton, a sus 39 años, no atraviesa su mejor momento. Después de no poder competir en los dos últimos cursos por el título mundial, quedando alejado de la pelea con Red Bull, de cara a 2025 podría recuperar con Ferrari la competitividad y ambición perdida en estos últimos años. «Creo que llega un momento en el que ya has tenido suficiente. Pero el amor sigue ahí», señaló no hace mucho el inglés sobre su futuro.

Con la ampliación de contrato de Charles Leclerc con la Scuderia, con la que terminaba en 2024, la llegada de Hamilton a Ferrari dejaría sin asiento a Carlos Sainz. El español tendría que buscarse nuevo equipo de cara a 2025. Como ya apuntamos en OKDIARIO, el futuro del madrileño en el equipo italiano no estaba ligado a la continuidad de Leclerc. «Nosotros vamos a lo nuestro», señalaban desde su entorno sobre las negociaciones para renovar.

Hamilton a Ferrari: el fichaje de la década

La llegada de Lewis Hamilton a Ferrari supondría el fichaje de la década en la Fórmula 1. Su llegada a la Scuderia sería un bombazo como los que no se recuerdan. Similar al que sucedió en 2010, con la llegada de Fernando Alonso a Maranello. Además, permitiría a los italianos pelear por el título mundial, algo que no consiguen desde 2007, con Kimi Raikkonen como campeón.

Las negociaciones habrían empezado, según se ha comenzado a afirmar en la prensa italiana. La posibilidad de su marcha de Mercedes estaría ligada a una cláusula de rescisión que tendría con el equipo alemán debido a su amplia y exitosa trayectoria. Eso permitiría que llegase en 2025 a Italia, para enrolarse en la escudería más legendaria de la Fórmula 1.

Su firma con el Cavallino Rampante se produciría con 40 años. Después de prácticamente dos décadas enrolado en las filas de Mercedes, ya sea de la mano de McLaren hasta 2012 y, a partir de ahí, con la firma alemana en solitario, el británico emprendería un nuevo rumbo para tratar de cerrar una carrera legendaria en la Fórmula 1. Su objetivo no sería otro que conseguir por fin superar a Schumacher y convertirse en el piloto con más títulos en la historia. Algo que, hoy por hoy, viendo de dónde viene Mercedes y cómo está Red Bull, parece más que improbable que suceda durante este curso que está por arrancar.