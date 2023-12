Hamilton declara la guerra a Fernando Alonso y a Aston Martin acusándoles de plagio

Lewis Hamilton acusó de plagio a Aston Martin y puso como ejemplo que no hay que seguir a la escudería de Fernando Alonso. El piloto de Mercedes atacó abiertamente a uno de los equipos contra los que más ha peleado durante el Mundial de 2023 de Fórmula 1, diciendo que «no puedes simplemente copiar un coche y empezar de nuevo».

A lo que se refiere el inglés es a los rumores sobre que el diseño del AMR23 se parecía mucho al construido por Red Bull en 2022 y con el que ganó el título tanto de pilotos como de constructores. Ese monoplaza comenzó a rendir de inmediato para disgusto de Hamilton, que protagonizó uno de los mejores adelantamientos de Alonso en el Gran Premio de Baréin.

«La cuestión es que, con el calendario y los recursos limitados que hay, no se puede tirar todo por la borda y empezar de cero. No puedes simplemente copiar un coche y empezar de nuevo. Fíjense en Aston Martin. Intentaron copiar un coche y luego no era lo mismo», dijo Hamilton, poniendo de ejemplo a Aston Martin de lo que no se debe hacer.

Y es que Mercedes tiene por delante una difícil papeleta de cara a 2024. Toto Wolff y todos los miembros de la marca alemana no pueden permitirse otro batacazo en la construcción de su nuevo coche. Pese a quedar terceros en pilotos, con Hamilton, y segundos en constructores, deben derrotar a Red Bull para volver a lo más alto.

Hamilton señala a Aston Martin

«No es tan fácil. Tienes que intentar tomar las piezas buenas y añadir otras mediante pruebas y errores. Puedes imaginar que rápidamente te pones nervioso si haces cambios demasiado grandes y luego son los equivocados, pero realmente no es así», añadía Hamilton en Motorsport Total.

Un cambio demasiado grande es lo que no prevé Aston Martin de cara al siguiente campeonato. Así lo explicó su director de rendimiento, Tom McCullough, después del último fin de semana en Abu Dabi: «Creo que la temporada pasada nos ayudó dar un salto tan grande el hecho de no estar tan arriba en cuanto al punto de partida. Si tuviéramos que dar el mismo salto ahora nos pondríamos bastante por delante de Red Bull, lo cual no va a suceder».

«Sinceramente, el año pasado estuvimos desarrollando el coche y al final del año estábamos mucho más cerca del cuarto equipo más rápido. Así que el salto, sí, empezamos mucho más cerca de la parte delantera de la parrilla, pero el salto no fue tan grande. Lo es si lo comparamos con el comienzo de 2022, pero no con el final de 2022 en realidad», dijo.