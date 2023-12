El detallazo de Fernando Alonso con Checo Pérez compartiendo el premio al adelantamiento del año

Fernando Alonso recibió este viernes el premio a la mejor acción del año en la gala de la FIA celebrada en Bakú. El piloto español se mostró muy agradecido a los seguidores por votar su adelantamiento a Checo Pérez en Brasil como el mejor adelantamiento de la temporada. El de Aston Martin no pudo estar presente en el acto para recoger el galardón pero mandó un vídeo en el que aprovechó para lanzar un mensaje al mexicano y a las nuevas generaciones que vienen.

«Hola a todos los aficionados, y muchas gracias por votarme a la mejor acción del año por mi batalla con Checo en Brasil. También me gustaría agradecer y compartir este premio con Sergio (Pérez), cualquier batalla en la pista necesita la colaboración de dos», comenzó diciendo Fernando Alonso tras recibir el premio. Su batalla con Checo fue de las más bonitas y limpias que se han visto esta temporada. Ambos lucharon al límite, pero sin tocarse, y el asturiano se acabó imponiendo en la meta por 53 milésimas.

«Esto debería ser un ejemplo no solo para las generaciones presentes sino también para las futuras, deberíamos promover una conducción limpia y sin contactos entre coches. Con suerte, nos vemos el año que viene con más acción en la pista. Gracias a todos los aficionados y a la FIA, por cuidar de nosotros. Nos vemos pronto», concluyó el bicampeón del mundo de Fórmula 1 ante los aplausos de toda la sala.

Mensaje de Alonso agradeciendo el Premio de la Acción del Año. "Quiero agradecer y compartir este premio con Checo" "Esto es un ejemplo para las generaciones presentes y futuras" 🐐🐐#F1 #FIAPrizeGiving2023pic.twitter.com/3Zn4XyPC9s — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) December 8, 2023

Aquella pelea por el podio encandiló a todos los seguidores de este deporte. Parecía que Fernando Alonso tenía el podio asegurado, pero Checo apretó en las últimas vueltas y le adelantó. En ese momento, todo hacía indicar que sería el mexicano el que acompañaría a Verstappen y Norris en el podio pero Magic todavía tenía algún truco guardado en la manga.

El 14 se mantuvo en zona de DRS y eso le permitió atacar a Pérez en la curva cuatro de la siguiente vuelta. Aunque el de Red Bull intentó devolverle el adelantamiento, el español le cerró muy bien las puertas en cada curva y se terminó imponiendo por apenas 53 milésimas. «Le he dicho a Checo que no me someta a esa presión que estoy mayor», reconoció Alonso tras la carrera. De hecho, pese a la derrota, el mexicano le felicitó por ganarle.

Fernando Alonso quiere más

Esta es la segunda vez en tres años que Fernando Alonso se ha llevado el premio a la mejor acción de la temporada, tras lograrlo también en 2021 por aguantar a Hamilton más de diez vueltas detrás en el GP de Hungría. Pero el asturiano no se conforma con eso, quiere más. En Aston Martin están trabajando para darle un coche todavía más competitivo y que le permita pelear por victorias y, quizás, por el Mundial.

Este año, el de Aston Martin ha terminado cuarto del campeonato después de un grandísimo inicio en el que llegó a estar segundo durante mucho tiempo, por delante de Checo Pérez. Además, él y Verstappen, regalaron a los aficionados una bonita batalla por la pole en Mónaco. El neerlandés reconoció que llevó su monoplaza al límite y dijo que «era o hacer la pole o estrellarme contra el muro».