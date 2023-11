La Fórmula 1 se plantea el retorno del gran verdugo de Hamilton

La Fórmula 1 no descarta el retorno de Michael Masi, su antiguo director de carrera y señalado por Lewis Hamilton como culpable de que no ganara el Mundial 2021, ese que le habría convertido en el único piloto con ocho títulos en toda la historia de la competición por encima de Michael Schumacher. Así lo ha asegurado el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Mohammed ben Sulayem, que ha salido en defensa del oficial australiano dos años después de aquel memorable Gran Premio de Abu Dabi.

Ben Sulayem llegó a la presidencia de la FIA, en sustitución de Jean Todt, tan solo cinco días después de que Max Verstappen ganara su primer título mundial arrebatándoselo en el último suspiro a Hamilton. El recordado accidente de Nicholas Latifi provocó la entrada de un coche de seguridad que lo cambió todo y que provocó el enorme enfado de toda la escudería Mercedes.

La FIA realizó una investigación para analizar lo ocurrido aquel día en el circuito de Yas Marina y acabó reconociendo que existió un «error humano» en la aplicación de reglamento. Esta conclusión se llevó por delante a Michael Masi, que fue destituido como director de carrera de la Fórmula 1 aplacando la sed de venganza de Hamilton, que llegó a amenazar con la retirada.

«No puedo disculparme por algo que se hizo antes de mi época. ‘Está bien, me disculparé, pero traeré a Michael Masi nuevamente’. ¿Acaso eso sería lo correcto? El pobre es una persona que ha sido agredida y abusada. Michael Masi pasó por un infierno. ¡Un Infierno! Y si veo que hay una oportunidad, que la FIA tiene una necesidad y Michael Masi es la persona adecuada, lo traeré de vuelta», sentencia Ben Sulayem en declaraciones a la agencia PA.

Thanks for all the love this season. Til next year ~ pic.twitter.com/Ijg851dfzg — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 27, 2023

El mandatario también revela que llegó a recibir amenazas de muerte por parte de los aficionados más radicales de Hamilton: «Incluso tuve a gente amenazando con matarme porque yi tenía el poder de cambiar el resultado final del Mundial». Su respuesta se basó en lo ocurrido en la final del Mundial de fútbol de 1966, que Inglaterra ganó con un gol que debería haber sido anulado: «¿El resultado de aquel Mundial fue correcto? No ¿Lo cambiaron? No ¿Se lo dieron a Alemania? No», recordó.

Por otra parte, Ben Sulayem volvió a defenderse de las acusaciones de machismo sufridas hace unos meses. «El ataque que sufrí a principios de este año fue inhumano, teniendo en cuenta la tragedia que sufrí (el fallecimiento de su hijo en un accidente de tráfico). Me encantaría que si hiciera estas cosas de las que se me acusó, quien lo hiciera se sentara conmigo, me desafiara y me confrontara. Pero no inventes ni me tires cosas, y después, cuando te diga que lo pruebes, huyas y no vuelvas. Ese no es el camino», denunció.