Carlos Sainz desliga su futuro del de Leclerc: «Nosotros vamos a lo nuestro»

La renovación de Carlos Sainz es independiente a la de Charles Leclerc. Eso es algo que se ha demostrado este jueves, el día en el que Ferrari ha anunciado la ampliación del contrato del compañero del español y no la suya. La escudería italiana nunca ha ocultado que la pareja compuesta por Sainz y Leclerc es de las mejores que se pueden encontrar en la parrilla, pero de momento sólo el piloto monegasco tiene asegurado su futuro «más allá de 2024» y, por tanto, comenzará a competir en el siguiente Mundial de Fórmula 1 con la garantía de que pase lo que pase continuará siendo piloto de Ferrari en los próximos años.

La realidad de Sainz es otra. A menos de dos meses de que arranque el campeonato de F1, su continuidad en Ferrari a partir del año que viene no está confirmada por el momento. Aunque su equipo insistió durante toda la pasada temporada que se sentaría a negociar con ambos pilotos al término de la misma, «Leclerc llevaba sus tiempos y su situación era distinta», dicen fuentes cercanas a Carlos Sainz. Claramente, las conversaciones con su compañero estaban más avanzadas y ya ha extendido su vínculo con los de Maranello.

En cambio, el entorno de Sainz afirma que «nosotros vamos a lo nuestro», y también que «de momento no tenemos nada que anunciar». La premisa de Ferrari era comenzar el Mundial con sus dos pilotos renovados. Ese sigue siendo un escenario más que posible actualmente, pero cada día que pasa es uno menos para que Sainz corra en el Gran Premio de Baréin con la tranquilidad de tener su futuro resuelto a medio plazo, una petición que él mismo realizó en voz alta hace unos meses.

Entre los condicionantes que pueden estar retrasando el anuncio de la renovación del piloto español está la sombra de Audi. La entrada del fabricante alemán a la F1 en 2026 como proveedor de motores lo cambia todo y también el deseo de Sauber –o Stake hasta que llegue Audi–, que es el de hacerse con los servicios de Sainz en los próximos años.

Audi en el horizonte

La respuesta de Sainz cuando le preguntaron por la posibilidad de ser uno de los dos pilotos con los que Audi debute en el ‘Gran Circo’ fue bastante rotunda: «Prefiero comenzar una temporada sabiendo dónde voy a correr el año siguiente». Esas palabras datan del GP de Bélgica, pero la situación actual está bastante clara y es que la «prioridad» del madrileño «es renovar con Ferrari antes de que empiece el próximo Mundial».

Para la llegada de Audi todavía quedan dos años, un período de tiempo más que factible para que Carlos siga pilotando en una de las escuderías reinas de la parrilla como es Ferrari. Aun así, la opción de unirse en un futuro a la firma alemana tiene bastante sentido, pues su padre se acaba de proclamar campeón del Dakar con su gama de Rally. Ese lazo podría aligerar las futuras conversaciones entre su hijo y Audi, que tiene un acuerdo cerrado con Sauber para adentrarse en la competición en 2026.

En lo deportivo, el Mundial de 2023 estuvo lleno de altos y bajos para Ferrari y también para Sainz, el único piloto capaz de destronar a Red Bull por una carrera (GP de Singapur). El nivel del español fue en aumento en el segundo tramo de la temporada a la par que el de su coche, pero dos desgracias consecutivas en las dos últimas citas le dejaron en una posición final que no se esperaba.

La mala suerte se cebó con Sainz cuando estaba compitiendo con Fernando Alonso por quedar cuarto en la tabla. El incidente de la alcantarilla con el inauguró Las Vegas y su fuerte accidente en los Libres de Abu Dabi le relegaron hasta la séptima plaza. En la última prueba tan siquiera puntuó porque el coche le dejó tirado y le obligó a abandonar. Ese incidente hizo que su compañero, Leclerc, acabase finalmente dos posiciones mejor colocado que él tras dos podios consecutivos para cerrar el año.

Sainz quiere renovar

A pesar de todo ello, Sainz está listo para hacer borrón y cuenta nueva y para eso tiene que renovar. Así lo demostró poco después de la conclusión del último campeonato, cuando dejó claro que su «objetivo» es empezar la temporada 2024 sabiendo donde va a correr en 2025. «No me gustaría empezar la temporada sin saber cuál es mi siguiente destino. Mi prioridad número uno es renovar con Ferrari y seguir muchos años más juntos. Hay que ponerse de acuerdo y tenemos tres meses hasta la siguiente carrera para hacerlo», dijo el pasado mes de diciembre.

El reloj corre y ya sólo queda un mes y algunos días hasta que el 29 de febrero se abra el telón en Sakhir y arranque la nueva temporada. «Obviamente, quiero renovar y cuando lo hago me gustaría hacerlo por más de un año. Me siento perfectamente valorado por Fred Vasseur y por toda la familia Ferrari. Me siento querido y renovaré si me siento de esa manera y si siento que se me valora. Estoy convencido de que si ambos estamos convencidos llegaremos a un acuerdo», afirmó ante la prensa.