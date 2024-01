El brutal ataque del hermano de Schumacher a Carlos Sainz

El ex piloto de Fórmula 1 y hermano de Michael Schumacher, Ralf, atacó sin piedad a Ferrari y a sus pilotos, Carlos Sainz y Charles Leclerc. El alemán criticó la tendencia de la mítica escudería de su hermano para no ganar las carreras cuando todo está de cara, una situación que se ha repetido algunas veces en el último Mundial. «Cuando lideran una carrera, trompean o chocan, y si no chocan entre sí, igualmente cometen errores estúpidos», afirmó rotundamente.

Ralf Schumacher, que pilotó en la categoría reina del motor durante una década, lanzó un dardo con veneno al equipo con el que su hermano Michael conquistó cinco títulos consecutivos en sus 11 años a bordo del coche de Maranello. «Es su culpa si Ferrari no gana», añadió. Motivos tiene para enfadarse, pero el objetivo de sus críticas debería ser Leclerc y no Sainz.

El monegasco consiguió cinco poles a lo largo la pasada edición del ‘Gran Circo’ (Bakú, Spa, Austin, LasVegas y México), pero no pudo alzarse con la victoria en ninguna de las carreras posteriores, mientras que en 2022 cruzó la meta tres ocasiones en primer lugar. Con quien no tiene razones para el enfado es con Sainz, que convirtió el 50% de sus poles en triunfo en 2023, es decir, una vez.

El piloto español fue el único capaz de destronar a Red Bull. Lo hizo en el Gran Premio de Singapur, la única carrera que ni Max Verstappen ni Sergio Pérez ganaron. Pero la otra pole la alcanzó en Monza, donde los dos miembros del equipo austriaco volvieron a demostrar que conducían el coche más rápido cuando mandaron a Sainz a la tercera posición.

Schumacher respalda al jefe de Ferrari

Aun así, Ralf Schumacher respaldó al jefe de equipo que se estrenó con Ferrari en el GP de Baréin. «Creo que Fred Vasseur está haciendo un buen trabajo. Se nota que el grupo está creciendo y que hay menos errores, incluso las paradas en boxes son excelentes, pero de momento no los vería como los grandes contendientes de Red Bull. Quizás me equivoque. Podría ser posible, pero nunca se sabe lo que harán ambos pilotos», explicó, desconfiando una vez más de Sainz y Leclerc.

Carlos Sainz con la renovación en juego

El siguiente curso tiene varios atractivos, por ejemplo que 14 pilotos se jueguen un contrato al finalizar el actual al término de 2024. Dos de ellos, precisamente, son los de Ferrari. Desde Italia siempre han jurado que cuando concluyese la pasada temporada se sentarían a negociar con ambos deportistas, sin embargo, de momento no ha llegado ninguna noticia y todo apunta a que Sainz y Leclerc podrían realizar los primeros test de pretemporada sin su futuro asegurado.

De hecho, Sainz tiene claro que en el momento que no se sienta valorado, o directamente se canse de esperar la ofertas de los italianos, buscará otro destino en la F1. «Sinceramente, me veo de rojo muchos años más. Esa es mi intención, es donde yo me siento como en casa y donde quiero continuar», dijo hace unos meses, a lo que añadió lo siguiente: «Si no me siento valorado y no estoy de acuerdo con lo que me ofrecen, está claro que me tendré que buscar otro equipo», sentenció.