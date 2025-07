Triunfó en televisión y su vida ha dado un giro: el famoso español que ha estado a punto de entrar en la cárcel

Durante su participación en la octava edición de Gran Hermano, Miguel Ángel, más conocido por todos como Pulpillo, se convirtió en uno de los rostros más carismáticos y recordados del concurso. Su carácter genuino, su espontaneidad y su acento andaluz rápidamente captaron la atención de la audiencia. Natural de Jaén, se presentó como un apasionado del campo y de la vida rural y su forma de afrontar la convivencia le convirtió en un concursante querido por gran parte del público. Sin embargo, el paso del tiempo lo ha alejado de aquella imagen simpática y televisiva, dando paso a una trayectoria marcada por la adversidad, los problemas legales y una delicada situación de salud.

El año 2008 fue clave en su vida. Entonces, Pulpillo cruzó el umbral de la casa de Guadalix de la Sierra y se unió a una edición que congregó a perfiles muy distintos, entre ellos Dani López, Mahme, Mimi o Naiala, quien acabó llevándose el codiciado premio. Durante su estancia en el reality, Miguel Ángel regaló a la audiencia momentos de humor involuntario, ocurrencias entrañables y un sinfín de anécdotas que aún hoy los seguidores del programa recuerdan. Pasó 104 días encerrado, logrando colarse entre los últimos participantes en abandonar la casa. Sin embargo, quedó fuera de la gran final, siendo el último expulsado antes del desenlace.

Pese al cariño recibido en su paso por televisión, la fama no terminó de asentarse en su vida. Su presencia en los platós fue muy limitada y, con el paso de los años, su figura mediática fue diluyéndose.

El problema legal de Pulpillo

En 2016, casi una década después de su aventura televisiva, su nombre apareció de nuevo en los titulares, esta vez por un asunto mucho más turbio. La Guardia Civil le detuvo como parte de una investigación por presunta estafa y falsedad documental. Los agentes registraron tanto su vivienda como su negocio, y la Fiscalía llegó a solicitar para él una condena de nueve años de cárcel, al considerar que su implicación en la supuesta red criminal era relevante. A partir de entonces, su vida entró en una espiral de incertidumbre, desgaste personal y aislamiento social.

Aunque el proceso judicial se prolongó durante varios años, el resultado final fue favorable para él. En 2021, tras un largo y agotador procedimiento, fue absuelto de todos los cargos. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El propio Miguel Ángel relató que, durante ese tiempo, sufrió un estigma difícil de revertir: «Se me han cerrado muchas puertas. ¿Sabe lo que es llamar a un timbre y que no te abran porque eres el Pulpi, el de las estafas? He estado cinco años sin pasaporte, sin poder viajar».

Una situación complicada

La presión a la que se vio sometido durante aquellos años dejó consecuencias que aún hoy le acompañan. Perdió más de veinte kilos y su salud se deterioró notablemente. Como resultado de este proceso, hoy en día necesita asistencia respiratoria durante la noche y debe dormir conectado a un aparato que le permite respirar con normalidad mientras descansa.

En lugar de aprovechar el impulso de su popularidad inicial, Miguel Ángel tuvo que centrarse en sobrevivir a una pesadilla legal que condicionó gran parte de su vida adulta. La exposición mediática que una vez lo impulsó hacia la fama se convirtió, con el paso de los años, en una mochila cargada de prejuicios y obstáculos. Alejado de la televisión y con una vida centrada en la discreción, decidió establecerse de nuevo en su tierra natal, Jaén, donde lleva una existencia mucho más modesta y reservada.

El accidente al que se enfrentó

Cuando parecía que su situación no podía empeorar, un nuevo golpe del destino volvió a ponerlo contra las cuerdas. En 2022, fue atropellado en un paso de peatones de la localidad almeriense de Roquetas de Mar por un vehículo que circulaba a más de 80 kilómetros por hora. El conductor, un hombre extranjero de unos 60 años, no pudo frenar a tiempo y lo embistió con tal fuerza que el ex concursante entró en coma. Las consecuencias fueron devastadoras: permaneció inconsciente durante tres meses y, tras despertar, inició un lento y doloroso proceso de recuperación que lo mantuvo ingresado en el hospital durante dos años.

Las secuelas del accidente agravaron aún más su estado de salud. El impacto, además de comprometer su movilidad y su musculatura, afectó su sistema respiratorio, obligándolo a seguir conectado a un respirador nocturno. El proceso de rehabilitación, largo y complejo, lo enfrentó a la pérdida de autonomía, a dolores persistentes y a un nuevo alejamiento de cualquier posible intento de reintegrarse a la vida pública.

Con todo este bagaje, Miguel Ángel ha optado por mantenerse al margen del mundo de la televisión. Su presencia en redes sociales es prácticamente nula y evita cualquier tipo de exposición innecesaria. Rechaza entrevistas y no busca retomar una carrera televisiva que, en su caso, se apagó tan rápido como empezó. Solo en contadas ocasiones ha reaparecido públicamente, como en su reciente visita al programa Fiesta, donde abordó algunos de los momentos más duros de su historia personal.