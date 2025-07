El Atlético busca fórmulas para fichar al nigeriano Lookman

El Atlético busca fórmulas para fichar al nigeriano Ademola Lookman, extremo o media punta del Atalanta, de 27 años, cuyo precio está en torno a 40 millones. Lookman acredita grandes números en Italia. Ha marcado 15 goles en Liga y cinco en Champions y ha servido siete asistencias en la temporada recién finalizada. El jugador está por la labor de dar el salto, pero no hay aún oferta planteada al Atalanta, club del que ya han llegado el portero Musso y el lateral Ruggeri. ¿No hay dos sin tres? El perfil de Lookman gusta mucho en el Metropolitano, donde hace ya años que se le efectúa un seguimiento exhaustivo.

El Atlético es ahora mismo un mar de dudas. Sus objetivos son un central y un delantero. Los número 1 en la lista son Cuti Romero y Viktor Gyokeres, pero en el caso del argentino el Tottenham no se mueve de 60 millones -pedía inicialmente 80- y en el caso del sueco el Arsenal parece haber vuelto a tomar la delantera tras unas semanas de indecisión en las que pareció que iban a por el esloveno Sesko.

En este escenario toca ser prudente porque por supuesto los recursos no son ilimitados y hay que afinar bien la puntería. Lookman tiene gol, y eso es muy importante, pero su puesto ideal en el equipo es en la banda izquierda y esa es la demarcación de Álex Baena, el fichaje estrella de la temporada. Tocará mover a uno de los dos y, desde luego, si el Atlético se decide por el nigeriano -nacido en Londres, también tiene nacionalidad inglesa- habrá que renunciar definitivamente a Gyokeres, que es el gran sueño del Cholo Simeone.

Lo que pase entre el Arsenal y el sueco va a ser probablemente lo que defina la hoja de ruta. El Atlético no va a competir económicamente contra el club de Arteta porque no puede. Su estrategia para fichar a Gyokeres, contada por OKDIARIO, pasaba porque no apareciera un poderoso que convirtiera al delantera en prohibitivo, que es preciasamente el escenario actual. En consecuencia, si el Arsenal se lleva al sueco el Atlético irá a por Lookman, pero por ahora toca esperar.