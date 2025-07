El Atlético y la estrategia para traer a Gyokeres a buen precio

El Atlético sigue paso a paso una estrategia minuciosamente diseñada para conseguir el desembarco en el Metropolitano del gran sueño de Simeone, el delantero centro del Sporting de Lisboa Viktor Gyokeres. El reciente fichaje del canadiense Jonathan David por la Juventus, tras finalizar su contrato en el Lille, favorece los intereses rojiblancos ya que le elimina competencia. A día de hoy su principal rival es el Arsenal de Mikel Arteta, pero parece haberse decantado por el esloveno Benjamin Sesko.

A todo esto Gyokeres, que tiene clarísimo que no quiere continuar en Portugal, se ha declarado en rebeldía y ha asegurado que no va a volver a vestir la camiseta verde del Sporting de Lisboa, a lo que ha respondido su presidente dejando claro que no lo va a traspasar por la cantidad que él quiere. A día de hoy el precio del delantero es de 80 millones de euros, pero el reloj corre a favor del Atlético en esta partida de póker en la que se han convertido las negociaciones para su fichaje.

Carlos Bucero, además, necesita resolver otro problema colateral de enorme importancia: buscarle un comprador al noruego Alexander Sorloth, a quien no quiere Simeone, como ya ha contado en varias ocasiones OKDIARIO, y que costó en verano del año pasado en torno a 40 millones de euros. La posibilidad de efectuar un trueque con el Sporting de Lisboa -aportando además dinero, por supuesto- está sobre la mesa, pero ahí la opinión del jugador y su voluntad de abandonar la Liga van a ser decisivas.

Sea como sea, de momento la hoja de ruta de la estrategia rojiblanca se está cumpliendo al pie de la letra, aunque también es cierto que en el mundo del mercado de fichajes todo es imprevisible y no hay que descartar que mañana aparezca un club árabe y ofrezca un dineral por el jugador, por lo que todo el castillo de naipes se caerá por los aires. Es sin embargo muy pronto, quedan casi dos meses por delante antes de que se cierre la ventana de verano, y de momento las expectativas están por todo lo alto. Gyokeres y el Cuti Romero son los dos grandes deseados, pero para ficharlos es necesaria una ingeniería financiera de primer nivel. Veremos si el Atlético lo consigue.