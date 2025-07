Ricky Rubio y su comentada reflexión sobre Lamine Yamal: «Se le está dando una responsabilidad que…»

La vida de Ricky Rubio ha tenido muchos porvenires, ha sido un niño prodigio, como Lamine Yamal. Su etapa profesional comenzó muy temprano para un chico que con 14 años, 11 meses y 24 días, en octubre de 2005, debutó con el Joventut en la ACB. Cuatro temporadas después saltó al Barça y conquistó la Euroliga un año más tarde. Tras 205 encuentros ligueros y seis títulos entre ambas camisetas, voló a la NBA. Minnesota, Utah, Phoenix y Cleveland han sido las paradas de un viaje de 12 años en el que a menudo se ha sentido tratado como una mercancía.

La pérdida de su madre en 2016 por un cáncer de pulmón sacudió los cimientos de su vida y de su carrera. «Jugar en la NBA ha sido una experiencia brutal, pero igual la persona hubiese sido más feliz en Badalona. En mi tercer o cuarto año en la NBA no lo estaba pasando bien. Me abrí en una entrevista. Un jugador experimentado me dio el consejo de no abrirme para que los demás no explotaran mis puntos débiles. Vi que entonces todo tenía que ser un mundo falso y bonito, tenía que esconder mis emociones», comentó durante la entrevista con Jordi Évole.

La vida de Ricky Rubio y Lamine Yamal mantiene un denominador común. Ambos derribaron barreras antes de tiempo y se saltaron pasos. «Veo reflejadas cosas de mi vida en la de él. Creo que se le está dando una responsabilidad a un niño que igual todavía no está preparado. Parece que porque juegue bien al fútbol en este caso, tiene que saber manejarlo todo», expresó el jugador de baloncesto. Además, desveló que en su casa no hablan de fútbol, pero se ha mencionado al joven futbolista.

Sobre Lamine Yamal:

“Se le está dando una responsabilidad a un niño que igual aún no está preparado”. #LoDeRickyRubio pic.twitter.com/BbcaPqD9LT — Lo de Évole (@LoDeEvole) July 6, 2025



«No hablamos de fútbol, de baloncesto poco y de deporte en general poco, yo veo algo de baloncesto, pero fútbol no vemos, y mi hijo de cinco años se apuntó a fútbol en el colegio. Le compraron unas zapatillas de fútbol para su cumpleaños y me preguntó si eran las de Lamine Yamal. Pensé ‘si este nombre no había estado en casa’. Pues en el colegio se habla», desveló. Ricky Rubio analizó también el papel de Lamine Yamal.

«Creo que la influencia que tiene él en los jóvenes y mi hijo es un claro ejemplo. Se van a fijar en alguien que tiene una responsabilidad muy grande. ¿Le están formando y preparando suficiente para saber eso? ¿Es consciente también de aceptar esa responsabilidad o como sociedad le tenemos que exigir esa responsabilidad solo porque juegue bien al fútbol?», debatió.