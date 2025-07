Giro de 180º en las herencias: buenas noticias si vives en éste sitio de España

Cada vez que se habla de las herencias, se suele hablar también de todos los trámites que conllevan, entre los que están como no, los impuestos. Sin embargo, una noticia reciente ha traído un soplo de alivio para miles de ciudadanos. Desde el pasado 1 de julio, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una importante rebaja en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. La medida, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad, ya está en vigor y beneficiará especialmente a determinados grupos familiares que hasta ahora estaban algo desprotegidos.

El impuesto de sucesiones siempre ha generado debate, tanto entre expertos como entre quienes han tenido que hacerle frente en un momento especialmente delicado, como es la pérdida de un ser querido. Aunque se trata de un tributo estatal, su gestión está en gran parte transferida a las comunidades autónomas, lo que permite diferencias significativas entre unas regiones y otras. En este contexto, Madrid da un nuevo paso hacia una política fiscal más favorable para sus ciudadanos, apostando por reducir las cargas cuando la herencia o donación se produce entre familiares no tan directos.

El cambio más relevante es que se amplía la bonificación para las transmisiones entre hermanos, tíos y sobrinos, quienes pasarán de contar con un 25% de reducción a disfrutar ahora del 50%. Un giro fiscal que se traduce en un ahorro considerable y que, en la práctica, permitirá que estas personas paguen la mitad de lo que venían desembolsando hasta ahora por recibir una herencia o una donación.

Giro de 180º en las herencias de Madrid

Esta nueva rebaja fiscal supone un auténtico alivio para muchos madrileños que, hasta ahora, se enfrentaban a pagos importantes por recibir un bien de un familiar cercano, aunque no de primer grado. La bonificación del 50% representa una mejora sustancial que coloca a estos contribuyentes más cerca del trato fiscal privilegiado que ya disfrutan padres, hijos y cónyuges, quienes cuentan con una bonificación del 99%. Aunque no se igualan del todo las condiciones, el gesto es significativo y marca una dirección clara hacia un modelo más equitativo.

El ahorro estimado con esta medida es de alrededor de 140 millones de euros anuales, una cifra que no pasa desapercibida y que refleja el impacto positivo que tendrá sobre la economía doméstica de muchas familias.

Más facilidades para donaciones pequeñas y trámites simplificados

La nueva normativa no sólo mejora las condiciones para quienes heredan, sino que también aligera los trámites para quienes quieren hacer donaciones de pequeña cuantía. A partir de ahora, las aportaciones entre particulares que no superen los 1.000 euros quedarán exentas de presentar autoliquidación, lo que supone un alivio administrativo para cientos de gestos cotidianos entre familiares o amigos. Además, se ha eliminado la exigencia de formalizar ante notario las donaciones inferiores a 10.000 euros, lo que reduce tiempo, costes y burocracia.

Menos impuestos, más competitividad

Desde 2019, la Comunidad de Madrid ha aprobado un total de 32 bajadas de impuestos, posicionándose como una de las regiones más favorables fiscalmente de todo el país. Frente a un Gobierno central que ha impulsado casi un centenar de subidas fiscales en el mismo periodo, el Ejecutivo madrileño, liderado por Isabel Díaz Ayuso, defiende un modelo basado en la contención fiscal, el estímulo a la economía y la simplificación de cargas.

Además, Madrid se mantiene desde 2020 como la comunidad más competitiva según el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, elaborado por entidades como la Tax Foundation de Estados Unidos. A esto se suma el hecho de que es la única comunidad autónoma que no aplica tributos propios, lo que refuerza su atractivo tanto para residentes como para inversores. Este tipo de políticas fiscales no solo favorecen al contribuyente individual, sino que también proyectan una imagen de estabilidad y dinamismo económico.

¿Y si la herencia no se reparte? Lo que conviene saber

Aunque ahora heredar en Madrid puede ser más barato, eso no elimina del todo los desafíos que a veces acompañan una sucesión. Una pregunta habitual es: ¿qué pasa si una herencia no se reparte? Lo cierto es que la ley no establece un plazo para hacerlo, pero sí impone un tiempo límite para cumplir con la obligación fiscal. El Impuesto de Sucesiones debe presentarse en un plazo máximo de seis meses desde el fallecimiento del causante, con la posibilidad de solicitar una prórroga durante los primeros cinco meses.

Si no se liquida el impuesto a tiempo, los herederos pueden enfrentarse a sanciones, recargos e intereses, algo que conviene evitar. Aun cuando la herencia esté sin repartir, Hacienda espera que se cumpla con la parte fiscal. Mientras tanto, los herederos son considerados copropietarios de los bienes, lo que significa que no pueden vender, ceder o usar un inmueble heredado sin el consentimiento del resto.

Este escenario puede derivar en conflictos o en lo que se conoce como indivisión hereditaria, una situación en la que varios herederos comparten la propiedad de bienes sin haber formalizado su reparto. Si uno de ellos quiere salir de esa situación y los demás no están de acuerdo, puede iniciar un procedimiento judicial para forzar la división, aunque este proceso puede alargarse durante años. Por eso, incluso con las nuevas bonificaciones, sigue siendo clave actuar con previsión, asesorarse bien y cumplir los plazos.