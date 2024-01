2024: El año de Sainz en Ferrari

Carlos Sainz está mentalizado de que 2024 tiene que ser su año en Ferrari. La mala suerte fraguó el que iba a ser el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1 y acabó séptimo en la tabla, un escalón muy alejado de su rendimiento durante todo el Mundial de 2023. El español quiere venganza, pero sobre todo busca un nuevo campeonato en el que coronarse como uno de los mejores pilotos actualmente.

Para ello debe ganar carreras. Él sabe perfectamente lo que es eso, pues lo hizo en Silverstone en 2022 y lo repitió este año en Singapur. Allí, Sainz consiguió que Ferrari fuese la única escudería capaz de desbancar a Red Bull, al menos por un día. El madrileño quedó primero en la prueba más floja del campeón del mundo, Max Verstappen (5º) y dio un golpe sobre la mesa de cara a futuros acontecimientos.

A ese gran resultado le acompañaron dos podios más, uno en Monza y otro en Austin. Su gran participación le llevaron a luchar contra Fernando Alonso en las dos últimas carreras por ser el cuarto mejor piloto y el español del año. Sin embargo, dos desgracias consecutivas en Las Vegas y Abu Dabi relegaron a Sainz hasta la séptima posición, superado por Lando Norris y, de manera más dolorosa, por su compañero, Charles Leclerc.

Dolorosa, que no injusta. Porque el tramo final del monegasco sí que fue superior al de Sainz. Leclerc quedó segundo en las dos últimas carreras y volvió a situarse por delante de su compañero por segunda temporada consecutiva. Cuando todo parecía estar de cara, dos accidentes seguidos en sesiones sin puntos en juego enfadaron al español.

Mordió el polvo a final de año

El primero fue en el tercer Gran Premio del año en Estados Unidos, cuando una inesperada alcantarilla en el nuevo circuito de Las Vegas destrozó el Ferrari de Sainz. Además, la FIA le sancionó con diez posiciones para una carrera que hubiera salido desde el segundo puesto de la parrilla. Finalmente, salió duodécimo y acabó sexto, firmando así sus 200 puntos con los que terminó.

En Abu Dabi tan siquiera puntuó. Otro accidente más en los Libres 2 condicionaron su fin de semana. Caer en la Q1 tampoco ayudó y Sainz no pudo acabar la carrera en Yas Marina. Así, su buen año quedó algo arruinado, pero hay motivos de sobra para creer en que 2024 puede ser el año del piloto español en la histórica escudería de Maranello.

El primero son las óptimas prestaciones del actualizado Ferrari a lo largo de los últimos fines de semana. Prueba de ello es que contando sólo las cuatro pruebas finales (México, Brasil, Las Vegas y Abu Dabi) los italianos reunieron un total de 97 puntos, casi el 25% de los 406 que sumaron a final de año.

Ese subidón les empujó a competir contra Mercedes por ser la segunda mejor escudería, es decir, la mejor de los mortales, hasta el último suspiro. De hecho, tan sólo se quedaron a tres puntos, pero un podio sobre la bocina de George Russell en Abu Dabi acabó con las aspiraciones de Ferrari, donde se tuvieron que conformar con ser terceros.

Sainz comprueba que el Ferrari tiene ritmo

Pero sin duda la mejor noticia fue que el monoplaza con el que pusieron punto y final a 2023 corría y mucho. Después de un inicio duro, Ferrari consiguió recuperar el ritmo que tuvieron durante gran parte del Mundial de 2022. Sainz es el primero que, aunque quedase a la sombra de Leclerc, se alegra del ritmo alcanzado por el monegasco en las últimas carreras, ya que él pretende prolongarlo en un 2024 ilusionante en Maranello.

Caso aparte merece su renovación. Desde Ferrari nunca han tenido problema en ocultar que las negociaciones tanto con Sainz como con Leclerc están muy avanzadas. Los dos pilotos acaban contrato al término del Mundial de 2024, pero su presencia está prácticamente asegurada más allá de dicha fecha. Juntos conforman una de las mejores parejas de la parrilla y tanto Fred Vasseur, jefe del equipo, como el resto de miembros están convencidos de que serán los dos hombres que le lleven a la gloria 17 años después.

El deseo de Sainz, como es lógico, es conocer su futuro antes del inicio de temporada en marzo. Así de claro lo dejó en sus declaraciones más recientes: «Mi objetivo es empezar la temporada 2024 sabiendo dónde voy a correr en 2025. No me gustaría empezar la temporada sin saber cuál es mi siguiente destino. Mi prioridad número uno es renovar con Ferrari y seguir muchos años más juntos. Hay que ponerse de acuerdo y tenemos tres meses hasta la siguiente carrera para hacerlo».

«Obviamente, quiero renovar y cuando lo hago me gustaría hacerlo por más de un año. Me siento perfectamente valorado por Vasseur y por toda la familia Ferrari. Me siento querido y renovaré si me siento de esa manera y si siento que se me valora. Estoy convencido de que si ambos estamos convencidos llegaremos a un acuerdo», dijo Sainz en un evento en Madrid.