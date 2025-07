Alcaraz volverá al torneo saudí de los millones de euros: el Six Kings Slam confirma sus participantes

Los focos del tenis volverán a apuntar a Riad a mediados de octubre. El artificial torneo bautizado como Six Kings Slam y embaucado de hologramas y, especialmente, millones de euros, afrontará este año segunda edición y volverá a repartir una lluvia de dinero. 1,5 millones de euros a cada participante y seis al tenista que levante el trofeo. Jannik Sinner fue el agraciado de la temporada pasada.

La exhibición resplandece por la exclusividad que cuenta su cartel. Sólo seis tenistas lo forman. El mencionado Sinner, Alcaraz, Djokovic, Zverev, Draper y Fritz, son los seis tenistas que competirán en el país árabe. El torneo se disputará del 15 al 18 de octubre, a caballo entre el Masters 1.000 de Shanghái y la última gira europea del curso. El culmen de la temporada serán de nuevo las ATP Finals.

Del último Six Kings Slam a este se caen algunos nombres. El principal es el de Rafa Nadal, que por motivos obvios (está retirado), no competirá en Riad. Tampoco lo harán Holger Rune y Medvedev, ambos fuer del top-6 del ranking ATP. Los lugares de las tres raquetas los ocuparán los mencionados Zverev, Draper y Fritz. Únicamente Sinner, Alcaraz y Djokovic repetirán presencia.

El montando económico es el motor del joven torneo. Carlitos lo dejó claro el curso pasado. «Si digo que fui sólo a divertirme, para jugar al tenis sin prestar atención al dinero, estaría mintiendo. Todo el mundo trabaja por dinero. Así es la vida. Me encanta jugar a tenis y la mayor parte del tiempo no pienso en el dinero. Juego por amor al tenis, para divertirme. Pero seamos realistas, también se juega para ganar dinero. Este torneo tenía el premio más alto», reflexionó el pupilo de Juan Carlos Ferrero sobre el Six Kings Slam.